塞席爾變天 在野黨領袖赫米尼贏得總統大位
選舉委員會結果顯示，塞席爾在野黨領袖赫米尼（Patrick Herminie）今天贏得總統決選，這次競選主要聚焦於環境和經濟問題。
法新社報導，這個位於印度洋的群島國家擁有非洲最高的人均財富，根據世界銀行（World Bank）數據約為1萬8000美元（約新台幣55萬元），但卻容易受到氣候變遷影響，且毒品成癮問題十分猖獗。
赫米尼在勝選演說中承諾，將降低生活成本、重振公共服務，並凝聚國家向心力。
他表示：「我將成為所有塞席爾人的總統，並將停止差別待遇，讓每個人都有發光發熱的機會，藉此終止國家分裂。」
由於赫米尼與主要對手、即將卸任的總統拉姆卡拉萬（Wavel Ramkalawan）上個月未能取得超過50%的絕對多數，因此選舉進入決選。
今天公布的結果顯示，赫米尼得票率為52.7%，而拉姆卡拉萬得票率為47.3%。
拉姆卡拉萬向即將上任的塞席爾第6任總統赫米尼表示祝賀。拉姆卡拉萬曾於1998年至2011年以及2015年至2020年兩度領導反對黨。
拉姆卡拉萬說：「我留下的政績足以讓許多總統汗顏…我希望赫米尼總統能繼續維持這樣的水準。」
赫米尼所屬的聯合塞席爾黨（United Seychelles），自該國1976年獨立以來長期主導國內政治，上個月的國會選舉中取得26個席次中的15席。
2023年，赫米尼被控「施展巫術」，他稱此為政治攻擊，該案在幾個月後即被撤銷。
出身醫生的赫米尼，曾任政府反毒機構首長，並誓言要解決極其嚴重的海洛因成癮問題，造成此問題的部分原因為塞席爾位於非洲和亞洲之間的毒品運輸路線上。
塞席爾藥物濫用防治與康復機構表示，在約12萬人口中，約有5000至6000人使用海洛因，但另有估計此數字高達1萬人。
