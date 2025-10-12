快訊

南投國慶焰火全是煙挨批「史上最爛」 許淑華回應了

安卓手機用久超卡、平板只能買蘋果？7大「安卓刻板印象」 你中幾條

墨西哥豪雨肆虐 全國洪患至少37人死亡

中央社／ 墨西哥圖蘭辛戈11日綜合外電報導
墨西哥豪雨成災。(路透)
墨西哥豪雨成災。(路透)

墨西哥近日豪雨成災，官方今天表示，全國32個州中有31個出現強降雨，河流氾濫淹沒村莊，引發山體滑動，道路與橋梁倒塌，至少37人死亡

法新社報導，墨西哥民防單位指出，中部希達哥州（Hidalgo）是這次暴雨受創最嚴重的地區之一，地方回報至少有22人死亡，1000棟房屋受損，90個社區救援人員無法進入。

鄰近的普艾布拉州（Puebla）也有9人死亡，州政府表示，全州約8萬人受到極端天氣影響。

另外，官員表示，洪水已在東部韋拉克魯斯州（Veracruz）造成5人死亡，在中部的克雷塔羅州（Queretaro）則有1人罹難。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）與地方官員及內閣成員開會後，今天在社群平台X發文表示，「我們正全力協助民眾，搶修道路、恢復電力。」

她補充指出，目前已有數千軍人投入救災，出動船艇、飛機與直升機，積極協助搜救與救援任務。

軍方將在災區協助物資發放，目前已部署逾5400名部隊，調集救援設備與車輛。當局亦開設安置中心，協助無家可歸的災民。

墨西哥主要受災地區是東馬德雷山脈（Sierra Madre Oriental），這是一條沿墨西哥灣（Gulf of Mexico）平行延伸的山脈，其間分布著眾多小型社區，昨天不少遭到隔絕。

媒體發現，希達哥州圖蘭辛戈（Tulancingo）通往山區的道路，因山崩與坍塌而遭到封閉。

2025年以來，墨西哥降雨量特別驚人，首都墨西哥市（Mexico City）更創下歷史新高。氣象專家表示，自昨天以來的嚴重降雨是由於季節變換，加上暖濕氣流自墨西哥灣上升至山區形成雲層所致。

墨西哥 死亡

延伸閱讀

墨西哥國會暫緩審議加徵關稅提案 延到11月再說

廣達、緯創 積極擴產

才斷絕父女關係！吳宗憲第4個女兒出事了 緊急求助詹仕偉

美11月對重卡徵25%關稅 墨國與川普協商救出口

相關新聞

以色列人質獲釋倒數！50萬人高喊「謝謝川普」 哈瑪斯急召7000武裝分子

紐約時報報導，以色列與哈瑪斯停火協議於10日生效，哈瑪斯預計在當地時間13日中午12時（台灣時間13日下午6時）釋放所有...

墨西哥豪雨肆虐 全國洪患至少37人死亡

墨西哥近日豪雨成災，官方今天表示，全國32個州中有31個出現強降雨，河流氾濫淹沒村莊，引發山體滑動，道路與橋梁倒塌，至少...

以色列人質獲釋在即 哈瑪斯：13日展開換囚行動

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯一名高層官員今天表示，在美國總統川普於埃及主持中東和平計畫國際峰會前，哈瑪斯將從13日上午開...

川普與塞西主持加薩和平峰會 預計逾20國領袖出席

埃及總統府今天表示，美國總統川普（Donald Trump）與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）1...

巴基斯坦、阿富汗邊界衝突升溫 兩國交火多處據點

巴基斯坦與阿富汗邊界多處今晚陷入槍林彈雨，阿富汗塔利班部隊攻擊巴方崗哨，巴基斯坦安全官員指出，巴方正「全力反擊」

早前揚言已無理由與習近平在 APEC 會晤 川普改口…喊川習會未破局

在美國總統川普10日揚言已無理由在兩周後與習近平在APEC會晤後，他同日稍晚在白宮向記者澄清他並沒有真的取消雙方的會面。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。