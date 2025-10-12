快訊

以色列人質獲釋在即 哈瑪斯:13日展開換囚行動

中央社／ 加薩市11日綜合外電報導
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯一名高層官員11日表示，哈瑪斯將從13日上午開始釋放被關押在加薩的以色列人質。美聯社
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯一名高層官員11日表示，哈瑪斯將從13日上午開始釋放被關押在加薩的以色列人質。美聯社

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯一名高層官員今天表示，在美國總統川普於埃及主持中東和平計畫國際峰會前，哈瑪斯將從13日上午開始釋放被關押在加薩的以色列人質。

根據和平協議第一階段，哈瑪斯（Hamas）將釋放俘虜，藉以交換近2000名巴勒斯坦戰俘。哈瑪斯2023年10月7日對以色列發動致命攻擊，引爆加薩戰爭。

以色列認為在哈瑪斯突襲行動中被俘的人質，有20人倖存。

哈瑪斯官員哈姆丹（Osama Hamdan）接受法新社採訪時表示：「根據已經簽署的協議，將按計畫於13日上午展開換囚行動。」

埃及總統府今天表示，美國總統川普與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）13日將在紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）共同主持加薩和平峰會，預計超過20國領袖將出席。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、西班牙總理桑傑士（PedroSanchez）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）皆已確認將出席。

目前尚不清楚以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）是否會現身；巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）則已表示不會參與。

埃及總統府指出，這場峰會意在「終結加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭，強化中東和平與穩定的努力，開啟區域安全及穩定的新時代」。

儘管看似取得突破，調解官員仍面臨棘手考驗，即確保達成一項長期政治解決方案，讓哈瑪斯交出武器並放棄對加薩的統治。

哈瑪斯政治局成員巴德蘭（Hossam Badran）說，川普和平計畫的第二階段「包含許多複雜性與困難度」,

另一位要求匿名的哈瑪斯官員則表示，解除武裝是「不可能」的事。

