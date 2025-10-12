快訊

以色列人質獲釋倒數！50萬人高喊「謝謝川普」 哈瑪斯急召7000武裝分子

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列民眾11日晚間聚集特拉維夫廣場，呼籲並等待哈瑪斯釋放最後一批以色列人質，且以大幅標語「諾貝爾獎總統川普」，感謝居中斡旋的美國總統川普。路透

紐約時報報導，以色列哈瑪斯停火協議於10日生效，哈瑪斯預計在當地時間13日中午12時（台灣時間13日下午6時）釋放所有人質。以色列11日晚間約有50萬人聚集特拉維夫舉行集會，引頸期盼人質交換，並大力致謝促成停火的美國總統川普。另一方面，哈瑪斯也召集7000名武裝分子在24小時內重返加薩，試圖在以軍撤離後重新鞏固控制權，防範戰後權力真空與內部動盪。

過去兩年，特拉維夫幾乎每個周六晚上都有民眾上街，呼籲政府加速談判讓人質返家。11日晚間這場集會的規模與氣氛空前，現場群眾齊聲高喊「謝謝川普」，甚至高舉標語寫著「諾貝爾獎總統川普」（NOBEL PRESIDENT TRUMP）。川普特使威科夫與女婿庫許納均出席。不過，威科夫登台演說感謝以總理內唐亞胡為停火所做的努力時，現場還以一片噓聲。

CNN報導，倡議組織「人質家屬論壇」推估，現場將近有50萬名民眾，並表示：「我們的奮鬥還沒結束，直到最後一名人質回家之前都不會停止。全國人民正屏息以待。」許多民眾殷切期盼「這是最後一次」聚集街頭等待人質歸來。

根據10日生效的以哈停火協議，哈瑪斯須在72小時內完成釋放全部48名人質，期限截至以色列時間10月13日中午12時（台灣時間13日下午6時），根據推斷，其中約有20名人質倖存。

哈瑪斯高層官員哈姆丹（Osama Hamdan）告訴法新社，預定13日上午開始交換囚犯，除此之外並無其他新進展。他補充，前線武裝分子尚未向高層回報交接的具體安排。

另一方面，BBC引述當地消息人士，哈瑪斯已召集約7000名武裝分子，要求24小時內報到並重返以色列部隊撤離的加薩地區，目標是「清除加薩境內的不法分子，以及與以色列合作的人」。

這項動員在意料之中，原因是戰爭結束後誰將統治加薩仍充滿不確定性，且各方擔心內部爆發暴力衝突。同時，也有報導指出，哈瑪斯與加薩地方勢力之間已出現武裝衝突。

人質 哈瑪斯 以色列 川普

