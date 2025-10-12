越總書記訪北韓 學者：表態不做中美「政治衛星」

越共總書記蘇林訪問北韓並會見金正恩，為越南17年來首位出訪平壤的元首。學者分析，越南採「務實對沖」外交模式，盼增加外交影響力。訪程傳遞河內不被華府左右，更非中國「政治衛星」的訊息，並強調獨立性讓日韓安心。

越共總書記蘇林（Tô Lâm）今年8月訪問南韓並會見總統李在明，兩個月後於9日至11日出訪北韓，會見最高領導人金正恩，是近20年來越南領導人首次出訪平壤。

雙方10日簽署國防、文化、衛生、民航、司法協助、投資促進與避免雙重課稅等多個領域的雙邊合作協定。截至目前，兩國並無貿易往來。

今年適逢兩國建交75週年，蘇林此次受邀參加北韓勞動黨成立80周年慶祝活動。評論稱，越南是全球罕見能同時與南北韓元首交好的國家，此趟訪問吸引國際分析家目光。

歐洲英文新聞網站「現代外交」（Modern Diplomacy）10日一篇分析寫道，多數國家因國際制裁而與平壤保持距離，越南卻主動拜訪朝鮮高層，這絕非正常外交舉動，「只能被解讀為一種戰略舉措」。透過此舉，河內希望在權力競逐重塑亞太地區的背景下，向主要國家傳遞信息。

文章指出，對美國而言，越南發出訊號，「不會讓華盛頓左右河內整個外交空間」，但同時也不會破壞聯合國的北韓核武決議案。與大國保持足夠距離，以維護外交政策自主性和靈活性。

對中國釋放的訊息較為複雜。北韓、中國、越南皆為社會共產主義國家，表面上看來是社會主義意識形態的共享和友誼。

但更深層的是想告訴北京，「越南是獨立的合作夥伴，而非中國的『政治衛星』」。越南渴望在北京的影響力圈內有所突破，透過黨際管道維持友好關係，以確保在社會主義國家中有獨立的政治運作空間。

此外，訪問也可以理解為越南向北京發出的「戰略平衡」訊號。有鑒於越、中的海上領土爭議，「越南正展示，其外交空間不局限於東南亞，而是拓展至東北亞，即使在中國大秀實力的地方，越南也有能力、有意願發出自己的聲音」。

由於俄羅斯與北韓關係日益緊密，有人懷疑越南外交正偏向俄國。對此韓國國民大學（Kookmin University）教授蘭科夫（Andrei Lankov）表示，「越南保持必要的戰略距離，以免被劃入任何政治軍事同盟。越朝合作主要建立在傳統友誼和政黨交流基礎上，與莫斯科的戰略軌道無關」。

北韓向來對南韓與日本帶來威脅，而韓、日是越南的重要經貿支柱。南韓是越南最大外國直接投資者；蘇林日前剛與首爾簽署2.5億美元的武器協議。日本則是雙邊官方發展援助（ODA）主要來源國，對越南基礎建設與能源轉型有重大貢獻。

因此，越南出訪北韓可能讓日、韓安心，「河內希望表明，加強與平壤的友好關係並不會損害與首爾和東京的利益或合作方向。相反，可開闢一個間接的溝通管道，有助於緩解當地的緊張局勢」。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）網站The Interpreter也於8日以「越南正在向北韓示好，而且仍贏得西方朋友」為標，分析蘇林出訪。撰稿者同樣認為，只要平壤繼續迴避與首爾的談判，「河內甚至可能在外交進程中扮演穿梭外交角色」。

有些學者將越南的外交模式稱為「務實對沖」（pragmatic hedging），即能夠與可能互相敵對的有關方保持平衡的良好關係，同時又不依賴任何國家。

「現代外交」指出，透過訪問平壤，越南將政黨外交作為建立信任的工具，同時繼續推進與資本主義大國的國家外交。