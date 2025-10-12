川普與塞西主持加薩和平峰會 預計逾20國領袖出席

埃及總統府今天表示，美國總統川普（Donald Trump）與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）13日將在紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）共同主持加薩和平峰會，預計超過20國領袖將出席。

法新社報導，埃及總統府指出，這場峰會意在「終結加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭，強化中東和平與穩定的努力，開啟區域安全及穩定的新時代」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）已表示將赴會，英國首相施凱爾（Keir Starmer）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）及西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）也將參與。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也已確認將出席。

目前尚不清楚以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）是否會現身；巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）則已表示將不參與。

哈瑪斯政治局成員巴德蘭（Hossam Badran）在接受法新社訪問時說，哈瑪斯「不會參與」。

他補充，先前有關加薩的談判，哈瑪斯主要是「透過卡達與埃及斡旋」來進行。