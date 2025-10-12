聽新聞
0:00 / 0:00
川普與塞西主持加薩和平峰會 預計逾20國領袖出席
埃及總統府今天表示，美國總統川普（Donald Trump）與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）13日將在紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）共同主持加薩和平峰會，預計超過20國領袖將出席。
法新社報導，埃及總統府指出，這場峰會意在「終結加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭，強化中東和平與穩定的努力，開啟區域安全及穩定的新時代」。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）已表示將赴會，英國首相施凱爾（Keir Starmer）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）及西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）也將參與。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也已確認將出席。
目前尚不清楚以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）是否會現身；巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）則已表示將不參與。
哈瑪斯政治局成員巴德蘭（Hossam Badran）在接受法新社訪問時說，哈瑪斯「不會參與」。
他補充，先前有關加薩的談判，哈瑪斯主要是「透過卡達與埃及斡旋」來進行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言