巴基斯坦、阿富汗邊界衝突升溫 兩國交火多處據點

巴基斯坦與阿富汗邊界多處今晚陷入槍林彈雨，阿富汗塔利班部隊攻擊巴方崗哨，巴基斯坦安全官員指出，巴方正「全力反擊」，

路透社報導，巴基斯坦安全官員指稱，阿富汗方面發動無端攻擊，雙方在邊界超過6處地點交火。

阿富汗塔利班（Taliban）部隊說他們已占領3處巴基斯坦邊境崗哨；巴基斯坦安全官員則表示，巴國軍方已摧毀多處阿富汗哨所。

巴基斯坦安全單位公布的影片顯示，部隊朝阿富汗境內發射槍砲，火光照亮整個夜空。

鑒於巴基斯坦日前剛空襲過阿富汗首都喀布爾，阿富汗國防部發言人表示，今天的行動是回應巴國侵犯阿富汗空域，並說攻擊已於當地時間午夜結束。

發言人警告：「若對方再次侵犯阿富汗空域，我們的武裝部隊已準備好保衛領空，並將予以強烈回應。」

巴基斯坦方面暫無回應衝突是否已結束。兩國邊界長達2600公里。

巴基斯坦指控阿富汗塔利班政權在印度支持下，窩藏「巴基斯坦塔利班」武裝分子，任由這些分子從阿境攻擊巴基斯坦；印度否認相關指控，阿富汗塔利班則堅稱他們不會允許境內領土遭人利用來針對其他國家。

日前有巴國安全官員向路透社透露，巴國空襲行動的目標是當時人在喀布爾1輛車內的巴國塔利班領袖，但目前尚不清楚此人是否生還。巴基斯坦已向阿富汗塔利班政權示警，說他們耐心已經耗盡。