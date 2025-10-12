快訊

國道客運運量大減 全台廣設轉運中心憂成「蚊子中心」

趙少康控陸網軍介入藍黨魁選舉 批「國安問題」

巴基斯坦、阿富汗邊界衝突升溫 兩國交火多處據點

中央社／ 伊斯蘭馬巴德11日綜合外電報導
圖／擷自google地圖
巴基斯坦阿富汗邊界多處今晚陷入槍林彈雨，阿富汗塔利班部隊攻擊巴方崗哨，巴基斯坦安全官員指出，巴方正「全力反擊」，

路透社報導，巴基斯坦安全官員指稱，阿富汗方面發動無端攻擊，雙方在邊界超過6處地點交火。

阿富汗塔利班（Taliban）部隊說他們已占領3處巴基斯坦邊境崗哨；巴基斯坦安全官員則表示，巴國軍方已摧毀多處阿富汗哨所。

巴基斯坦安全單位公布的影片顯示，部隊朝阿富汗境內發射槍砲，火光照亮整個夜空。

鑒於巴基斯坦日前剛空襲過阿富汗首都喀布爾，阿富汗國防部發言人表示，今天的行動是回應巴國侵犯阿富汗空域，並說攻擊已於當地時間午夜結束。

發言人警告：「若對方再次侵犯阿富汗空域，我們的武裝部隊已準備好保衛領空，並將予以強烈回應。」

巴基斯坦方面暫無回應衝突是否已結束。兩國邊界長達2600公里。

巴基斯坦指控阿富汗塔利班政權在印度支持下，窩藏「巴基斯坦塔利班」武裝分子，任由這些分子從阿境攻擊巴基斯坦；印度否認相關指控，阿富汗塔利班則堅稱他們不會允許境內領土遭人利用來針對其他國家。

日前有巴國安全官員向路透社透露，巴國空襲行動的目標是當時人在喀布爾1輛車內的巴國塔利班領袖，但目前尚不清楚此人是否生還。巴基斯坦已向阿富汗塔利班政權示警，說他們耐心已經耗盡。

阿富汗 巴基斯坦 塔利班

相關新聞

川普擬本周赴埃 參加多邊峰會 出席加薩停火協議簽署

美國新聞網站Axios十日引述四位知情人士報導，川普計畫本周訪問埃及時舉行多邊峰會。這場峰會的重要之處在於，可藉此匯集國...

「什麼都沒有留下」20萬巴人返回加薩 家園卻已成廢墟

美國總統川普十日說，相信以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成的加薩停火協議不會無以為繼，因雙方均已厭倦戰鬥。他提到，「它會...

法財政困局仍無解...馬克宏再任勒克努當總理 被嗆倒閣

法國艾里賽宮十日聲明，總統馬克宏已任命待退總理勒克努再擔任總理，並授權他籌組政府。勒克努隨後在社媒Ｘ發文表示，他「出於責...

巴基斯坦、阿富汗邊界衝突升溫 兩國交火多處據點

巴基斯坦與阿富汗邊界多處今晚陷入槍林彈雨，阿富汗塔利班部隊攻擊巴方崗哨，巴基斯坦安全官員指出，巴方正「全力反擊」

早前揚言已無理由與習近平在 APEC 會晤 川普改口…喊川習會未破局

在美國總統川普10日揚言已無理由在兩周後與習近平在APEC會晤後，他同日稍晚在白宮向記者澄清他並沒有真的取消雙方的會面。

紐時銳評馬克宏：內政不穩 對外說什麼都很虛

紐約時報十日分析，法國國內政局不穩已削弱其外交影響力。法國總統馬克宏已展現他是歐洲最果斷且最活躍的領袖之一，但就呈螺旋式...

