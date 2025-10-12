菲律賓南部外海深夜6.0地震 暫無傷亡傳出

中央社／ 馬尼拉11日綜合外電報導

美國地質調查所（USGS）表示，菲律賓南部外海今天深夜發生規模6.0地震

法新社報導，美國地質調查所資料顯示，這起地震震源深度59公里，震央距離南蘇瑞高省（Surigao delSur）卡瓜伊特鎮（Cagwait）約10公里。

當地消防人員向法新社表示，地震發生後暫未傳出傷亡。

目前尚不清楚，南蘇瑞高省這起規模6.0地震，是否為前一天在民答那峨地區馬奈鎮（Manay）外海、規模6.7與7.4強震的餘震。前一波地震已造成至少8人喪生。

