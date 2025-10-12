聽新聞
紐時銳評馬克宏：內政不穩 對外說什麼都很虛
紐約時報十日分析，法國國內政局不穩已削弱其外交影響力。法國總統馬克宏已展現他是歐洲最果斷且最活躍的領袖之一，但就呈螺旋式上升的債務和政治分歧，他找不到有能力處理的政府，這正減損他作為國際社會重要行為者的信譽。
包含勒克努，馬克宏政府不到兩年已達五位總理下台。法國行政與立法部門的癱瘓，侵蝕歐洲的戰略影響力和制定決策的能力，尤其在重整軍備上。馬克宏可能像他今夏所做，在任何新的預算案承諾提高軍費，但控制這些資金的是法國國會，這使他在因應近年來咄咄逼人的俄羅斯上似乎很虛。
德國非營利機構博德曼基金會執行董事會成員史瓦澤說，若無政府和預算，馬克宏就很難在涉及烏克蘭的問題上說服其他人或分攤負擔；即使法國總統掌控外交政策權限，國內不穩也會損害其全球信譽，因一旦涉及資金，就要靠國會和預算，總統無法直接控制。
曾參選總統的瑪蘅．雷朋極右翼政黨「國民聯盟」（ＲＮ）人氣上升中，許多人擔憂法國下一場選舉。歐盟智庫歐洲政策中心執行長楚雷格說，歐洲如今需做準備，因法國很可能很快將選出一位極右、疑歐派的總統。
ＲＮ與左翼政黨「不屈法國」都渴望迎來新選舉，馬克宏則想避免。這兩黨與俄國都有關聯，且很可能將在國會提前改選時取得佳績，會使馬克宏當前的處境更加惡化。由於雷朋或其門生、ＲＮ黨魁巴德拉在一年內贏得總統大選的勝算極大，因此正施壓馬克宏辭職，但外界認為，他極不可能照辦。
