紐時銳評馬克宏：內政不穩 對外說什麼都很虛

聯合報／ 編譯茅毅高詣軒／綜合報導
法國總統馬克宏急於透過減少福利和增加稅收，應對不斷飆升的債務和赤字。法新社
紐約時報十日分析，法國國內政局不穩已削弱其外交影響力。法國總統馬克宏已展現他是歐洲最果斷且最活躍的領袖之一，但就呈螺旋式上升的債務和政治分歧，他找不到有能力處理的政府，這正減損他作為國際社會重要行為者的信譽。

包含勒克努，馬克宏政府不到兩年已達五位總理下台。法國行政與立法部門的癱瘓，侵蝕歐洲的戰略影響力和制定決策的能力，尤其在重整軍備上。馬克宏可能像他今夏所做，在任何新的預算案承諾提高軍費，但控制這些資金的是法國國會，這使他在因應近年來咄咄逼人的俄羅斯上似乎很虛。

德國非營利機構博德曼基金會執行董事會成員史瓦澤說，若無政府和預算，馬克宏就很難在涉及烏克蘭的問題上說服其他人或分攤負擔；即使法國總統掌控外交政策權限，國內不穩也會損害其全球信譽，因一旦涉及資金，就要靠國會和預算，總統無法直接控制。

曾參選總統的瑪蘅．雷朋極右翼政黨「國民聯盟」（ＲＮ）人氣上升中，許多人擔憂法國下一場選舉。歐盟智庫歐洲政策中心執行長楚雷格說，歐洲如今需做準備，因法國很可能很快將選出一位極右、疑歐派的總統。

ＲＮ與左翼政黨「不屈法國」都渴望迎來新選舉，馬克宏則想避免。這兩黨與俄國都有關聯，且很可能將在國會提前改選時取得佳績，會使馬克宏當前的處境更加惡化。由於雷朋或其門生、ＲＮ黨魁巴德拉在一年內贏得總統大選的勝算極大，因此正施壓馬克宏辭職，但外界認為，他極不可能照辦。

馬克宏 法國 外交政策 雷朋 紐約時報 辭職 大選 債務

延伸閱讀

相關新聞

日本首位女首相之路難走？高市早苗陷少數政權困局 各黨角力結局難料

日本執政聯盟自民黨與公明黨合作體制破局，自民黨總裁高市早苗雖然仍可能在首相指名選舉中獲勝，成為第一位女首相，但之後國政如...

川普擬本周赴埃 參加多邊峰會 出席加薩停火協議簽署

美國新聞網站Axios十日引述四位知情人士報導，川普計畫本周訪問埃及時舉行多邊峰會。這場峰會的重要之處在於，可藉此匯集國...

「什麼都沒有留下」20萬巴人返回加薩 家園卻已成廢墟

美國總統川普十日說，相信以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成的加薩停火協議不會無以為繼，因雙方均已厭倦戰鬥。他提到，「它會...

法財政困局仍無解...馬克宏再任勒克努當總理 被嗆倒閣

法國艾里賽宮十日聲明，總統馬克宏已任命待退總理勒克努再擔任總理，並授權他籌組政府。勒克努隨後在社媒Ｘ發文表示，他「出於責...

紐時銳評馬克宏：內政不穩 對外說什麼都很虛

紐約時報十日分析，法國國內政局不穩已削弱其外交影響力。法國總統馬克宏已展現他是歐洲最果斷且最活躍的領袖之一，但就呈螺旋式...

日本政府觀測111座活火山現狀 5座列重點評估對象

日本政府的火山調查委員會昨天匯總國內111座活火山的現狀評估結果，選出北海道雌阿寒岳、位於宮崎縣與鹿兒島縣交界處的霧島山...

