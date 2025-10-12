法財政困局仍無解...馬克宏再任勒克努當總理 被嗆倒閣

法國艾里賽宮十日聲明，總統馬克宏已任命待退總理勒克努再擔任總理，並授權他籌組政府。勒克努隨後在社媒Ｘ發文表示，他「出於責任」而接受再任總理，並強調法國必須走出當前的政治危機，結束使法國形象受損的不穩定局面與整個政界至今幾天來上演的「荒謬奇觀」。

勒克努寫道，將盡一切努力在今年底前讓法國通過財政預算案，重申恢復國家財政是攸關法國未來的當務之急。他六日提出內閣總辭，馬克宏予以同意。在缺乏國會多數席位下，馬克宏一直難以推動人事與預算案，這使他只剩三種選項，即任命新總理、再次解散國會和請辭下台。

不過勒克努十一日也對媒體坦言，新內閣將必須反映出目前國民議會各黨派的組成和國會的（權力結構）現實，但新閣也不會遭挾持淪為黨派利益的人質。

法國國債達國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之一一四，赤字則預估為百分之五點四，勒克努緊接著面臨組閣與預算能否過關的嚴峻挑戰，法媒則普遍看衰。外界預料，他可能在十二日晚間前完成組閣。他表明，新閣閣員必須承諾不會角逐後年舉行的總統大選。

法國費加洛報十一日社論形容，讓勒克努回鍋是「馬克宏的孤注一擲」，批評他彷彿在玩俄羅斯輪盤，忽略國內左翼與極右翼的強烈反彈，尤其勒克努第一次組閣僅「存活」十四小時就垮台，反映出國會當前的中間派、左翼和極右翼三分深層危機。

據稱馬克宏「已別無選擇」，但勒克努仍將面臨不信任投票，國民聯盟（ＲＮ）黨魁巴德拉已矢言「立即發動」倒閣，「勒克努團隊毫無未來」，還痛批馬克宏此舉是「民主之恥」。若預算案談判失敗，法國經濟恐進一步下滑，法國央行總裁預測政治動盪將拖累百分之○點五的ＧＤＰ成長率。

法國世界報報導則說，馬克宏此舉乃權宜之計，勒克努需在十三日前提交預算案，否則國會將癱瘓，且要是經濟壓力未解，馬克宏支持率恐跌破百分之廿。