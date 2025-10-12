「什麼都沒有留下」20萬巴人返回加薩 家園卻已成廢墟

美國總統川普十日說，相信以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成的加薩停火協議不會無以為繼，因雙方均已厭倦戰鬥。他提到，「它會持續，我認為會。他們都厭倦了戰鬥」，他也證實十一日會前往以色列和在加薩戰爭中居間的埃及。

川普還說，該協議不只對以色列、對所有人都很棒，「我能想像以色列人在街上手舞足蹈，還有卡達人、沙烏地阿拉伯人、阿聯人與很多國家的人民；現在我們有些小熱點，但它們很小、將很容易撲滅」。

另，以色列十日宣布在加薩停火並開始撤軍後，當地數十萬名巴勒斯坦人終於踏上重返滿目瘡痍家園的歸途。加薩民防部門發言人巴薩爾同日說，「今天約廿萬人返回加薩北部」。

以軍指稱，已停火，準備落實該協議和迎接人質獲釋。根據該協議，隨著以軍撤離，哈瑪斯就必須在七十二小時內釋放仍關押在加薩的四十七名人質，無論尚存或身故。

已鏖戰兩年多的加薩戰爭，造成當地兩百多萬人口中，達九成居民無家可歸，因此該協議生效後，在加薩南部城市汗尤尼斯避難的巴人紛紛返家，卻發現家園早已滿目瘡痍。

巴勒斯坦男子奧姆蘭向美聯社記者說，「我們回到一個無法辨認的地方，到處都是廢墟」；巴勒斯坦女子拉德萬也說，「什麼都沒留下，只剩幾件衣服、幾塊木頭和一些破罐子」，且許多巴人仍設法在家鄉的一片廢墟中搜尋可能的親友遺體。

巴方表示，以軍對加薩部分地區的猛攻基本上已停止，但以軍在撤退至協議的邊界線後，還是控制約達百分之五十三的加薩。武裝團體巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（ＰＩＪ）及巴勒斯坦人民解放陣線（ＰＦＬＰ）十日晚間聯合聲明，強調堅拒任何「外國監管機構」接管加薩，應由巴人自決。

以色列總理內唐亞胡十日聲明，下一階段將推動解除哈瑪斯武裝與加薩非軍事化計畫，「能輕鬆落實最好，若不能就會強硬處理」。