川普擬本周赴埃 參加多邊峰會 出席加薩停火協議簽署

美國新聞網站Axios十日引述四位知情人士報導，川普計畫本周訪問埃及時舉行多邊峰會。這場峰會的重要之處在於，可藉此匯集國際間對他加薩和平計畫更多的支持，而困難度很高的加薩相關協議仍待敲定諸如戰後治理、安全及重建之類的關鍵事宜。

這些人士說，前述峰會很可能於十四日上午舉行，但也可能提前至十三日，地點就在該協議的談判會場埃及度假勝地夏姆錫克。而根據當地消息人士，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯已召回其安全部隊中的七千名戰士，以填補以軍從加薩部分地區撤離後留下的真空，藉此再次主張對加薩的控制。

這些人士還說，該峰會正由埃及總統塞西籌辦，他已邀幾位歐洲與阿拉伯國家領袖，德國、法國、英國、義大利、卡達、阿拉伯聯合大公國、約旦、土耳其、沙烏地阿拉伯、巴基斯坦和印尼的領袖或外長有望參加。美國官員證實，川普打算出席。白宮對此不願置評。

一位美國官員指稱，預料以色列總理內唐亞胡不會在此時參加該峰會。根據Axios報導，川普可望當地時間十三日上午抵達以色列，在以色列國會發表演說，並與人質家屬會面。但並非他自稱的首位在以色列國會演說的美國總統，根據以色列國會官網，布希、柯林頓和已故的卡特都曾在以色列國會演說。

川普十三日下午將轉往埃及和塞西會面，並參加加薩停火協議的簽署儀式，與會的還有該協議的其他擔保國，即東道主埃及、卡達及土耳其。該協議的第一階段自十日中午（台灣時間同日下午五時）生效，塞西呼籲全面落實該協議全部條款。德國總理梅爾茨十日宣布，立刻加碼提供二九○○萬歐元（約台幣十點四億元）的人道援助資金促進戰後加薩重建。

路透十日報導說，按川普的計畫，該協議的第二階段會呼籲設立一個國際組織「和平委員會」，作為戰後的加薩行政機構，並建議由他親自領導，以及納入英國前首相布萊爾。

另美國廣播公司十一日引述兩位官員報導，將協助監督加薩停火的美軍官兵十一日開始抵達以色列，這兩百人兵力的團隊從美國和中東各地其他基地飛抵以色列。