早前揚言已無理由與習近平在 APEC 會晤 川普改口…喊川習會未破局

在美國總統川普10日揚言已無理由在兩周後與習近平在APEC會晤後，他同日稍晚在白宮向記者澄清他並沒有真的取消雙方的會面。

川普在白宮對記者回應早前暗示取消會面的說法：「我沒有取消會面，但不確定會不會碰面，反正我會去南韓。所以，我想還是可能會見面。」川普在關稅政策的先施壓後妥協，讓外媒稱之為TACO，意指他總是會讓步。但他批評北京「對全球帶來衝擊，引發震撼，令人猝不及防，他們提出這整個進出口的概念，先前都沒人知道」。

川普也說，美國對中國還有許多籌碼可打，「我們有很多產品，其中一大重點就是飛機。他們（中國）有很多波音飛機，而他們需要零件，很多相關的產品。」自川普1月第二次入主白宮以來，頻繁地把波音作為其激進重塑全球貿易努力的一環。

彭博資訊8月曾報導，波音與中國大陸正在談一筆涉及500架飛機的大交易。若談成，會是波音自川普第一任期以來，對中國大陸的最大一筆交易。