以色列準備依加薩停火協議釋囚 已開始將受刑人移監
以色列獄政機關今天表示，以色列為了遵循加薩停火協議準備釋放囚犯，已開始將相關犯人移往2座監獄。停火協議的最終目的讓巴勒斯坦激進組織哈瑪斯挾持的人質能夠獲釋。
法新社報導，根據以色列和哈瑪斯達成的加薩走廊（Gaza Strip）停火協議，以色列將釋放250名囚犯，包括一些因犯下死亡攻擊事件而被判處無期徒刑者；哈瑪斯則最晚須在13日交出其餘48名以色列人質，無論生死。
以色列獄政當局今天發布聲明指出，為了落實政府的「促使所有以色列人質獲釋框架」決議，包括監獄官在內有數千名工作人員徹夜進行相關作業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言