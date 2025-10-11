日本政府觀測111座活火山現狀 5座列重點評估對象

日本政府的火山調查委員會昨天匯總國內111座活火山的現狀評估結果，選出北海道雌阿寒岳、位於宮崎縣與鹿兒島縣交界處的霧島山等5座，作為今後重點評估對象。

共同社報導，這些重點評估對象包含近一年噴發的火山、活動出現變化需要持續評估的火山。雌阿寒岳9月曾噴發，霧島山的新燃岳6月起持續噴發。

其他3座被列為重點評估對象的火山，有位於青森縣與秋田縣的十和田山，其活動雖呈現變化，但先前未充分觀測，以及火山活動趨於活躍的群馬縣草津白根山，還有東京都外海的三宅島。

日本政府火山調查委員會委員長清水洋在記者會表示：「這說到底是做科學評估，並不意味著需要立即注意防災。」

至於明年初的下一次會議，火山調查委員會將充實研究數據，對未來設想的噴發規模、活動趨勢展開詳細評估。