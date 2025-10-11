快訊

小禎超美合體佩甄頒獎！嗨唱王世堅迷因曲 突大動作澄清1謠言：與我無關

獨／歌王揭「窮到愛犬吐黃水」超悲慘 開唱被退票遭欠8百萬債務

台中BMW男撞茶行釀1死1傷 警過失致死送辦、檢改毒駕致死聲押禁見

蘇丹內戰不止 西部法希爾市避難所遇襲至少60死

中央社／ 蘇丹法希爾市11日綜合外電報導

蘇丹內戰煙硝四起，根據當地行動人士表示，與政府軍對抗的蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」昨晚及今晨對法希爾市一處避難所發動無人機攻擊及砲擊，造成至少60人喪命。

路透社報導，蘇丹西部的法希爾市（Al-Fashir）目前遭快速支援部隊（RSF）圍困，RSF正試圖奪取政府軍在達佛地區（Darfur）最後一個據點的控制權。

快速支援部隊的圍城導致市內饑荒與疾病蔓延，無人機及砲擊持續襲擊難民避難所、清真寺、醫院和診所。

法希爾抵抗委員會今天稍早發布聲明表示：「許多遺體仍壓在瓦礫下，另有一些人在避難車廂內被燒死，包括孩童、婦女和長者都遭到冷血殺害。」委員會還說，這個避難所已遭兩次無人機轟炸及8次砲擊。

對抗委員會說，已有數百名平民在這波攻擊中罹難。接受路透社訪問的居民表示，他們已在家中和社區挖掘掩體自保。

2023年4月15日爆發的蘇丹內戰是世界上最嚴重的人道危機，造成1300萬人流離失所，其中350多萬人逃到其他國家，更有數以萬計的人喪生，至今仍看不到和平的跡象。

由蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）的前副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）指揮的快速支援部隊，今年4月15日宣布成立對立政府。國際社會日益擔心蘇丹可能一分為二，雙方都被指控犯有暴行。

蘇丹

延伸閱讀

金鷹部隊役男請病假又用「老招」被識破 假沒請成反遭檢求重刑

找回球速扛守護神躍身救世主 道奇怎麼修好佐佐木朗希的？

MLB／洋基對藍鳥輪值出爐！ G1先發希爾：斯萊特勒激勵全隊

MLB／佐佐木朗希球速增加因開始「聽話」 下次登板還是小聯盟

相關新聞

捷克國會大選落幕 智庫分析：台捷關係有民意基礎難忽視

捷克國會大選落幕，「不滿公民行動黨」（ANO）勝出，選舉結果或將影響捷克國內政局與對台關係走向。捷克智庫「解析中國」（S...

大陸限稀土衝擊歐洲再軍備 德智庫籲歐盟趁機轉型

中國擴大稀土出口管制，德國智庫指出，稀土是製造戰機、飛彈與軍用晶片等關鍵原料，一旦斷供恐衝擊歐盟防務，拖慢北約國家軍備強...

差距日益擴大！美智庫警告極音速武器落後俄中 形成戰場不對稱

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）最新研究報告警告，美國在極音速武器的研發上，落後於俄羅斯與中...

威脅國家安全！美電商下架數百萬項遭禁大陸電子產品

美國聯邦傳播委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）今天表示，為配合FCC的打擊行動，美國主要網路零售網站已...

分析：北京在川習會前秀「稀土肌肉」 意在一舉三得

中國最新的稀土原料出口管制措施，可能擾亂全球經濟與供應鏈，但綜合知情人士的說法與分析顯示，這些管制措施意在於預定本月底登...

停火生效 巴人急返家 北加薩已成廢墟

美國斡旋的加薩停火協議生效後，成千上萬巴勒斯坦人急著返回家園，卻發現加薩北部地區變成一片廢墟。同時被巴勒斯坦武裝組織哈瑪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。