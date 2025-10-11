蘇丹內戰不止 西部法希爾市避難所遇襲至少60死
蘇丹內戰煙硝四起，根據當地行動人士表示，與政府軍對抗的蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」昨晚及今晨對法希爾市一處避難所發動無人機攻擊及砲擊，造成至少60人喪命。
路透社報導，蘇丹西部的法希爾市（Al-Fashir）目前遭快速支援部隊（RSF）圍困，RSF正試圖奪取政府軍在達佛地區（Darfur）最後一個據點的控制權。
快速支援部隊的圍城導致市內饑荒與疾病蔓延，無人機及砲擊持續襲擊難民避難所、清真寺、醫院和診所。
法希爾抵抗委員會今天稍早發布聲明表示：「許多遺體仍壓在瓦礫下，另有一些人在避難車廂內被燒死，包括孩童、婦女和長者都遭到冷血殺害。」委員會還說，這個避難所已遭兩次無人機轟炸及8次砲擊。
對抗委員會說，已有數百名平民在這波攻擊中罹難。接受路透社訪問的居民表示，他們已在家中和社區挖掘掩體自保。
2023年4月15日爆發的蘇丹內戰是世界上最嚴重的人道危機，造成1300萬人流離失所，其中350多萬人逃到其他國家，更有數以萬計的人喪生，至今仍看不到和平的跡象。
由蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）的前副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）指揮的快速支援部隊，今年4月15日宣布成立對立政府。國際社會日益擔心蘇丹可能一分為二，雙方都被指控犯有暴行。
