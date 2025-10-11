快訊

挺誰？6人渾身解數爭國民黨主席寶座 王金平吐答案

美允卡達在愛達荷州空軍基地建設施 供F-15機隊駐紮

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
美國國防部長赫格塞斯。圖／法新社
美國國防部長赫格塞斯。圖／法新社

美國國防部長赫格塞斯今天宣布，波斯灣阿拉伯國家卡達將獲准在美國愛達荷州的芒廷霍姆（Mountain Home）空軍基地興建1座空軍設施，供其未來駐紮F-15戰機與飛行員。

法新社報導，在以色列空襲卡達首都杜哈（Doha）以打擊藏身當地的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）領袖人物後，美國總統川普（DonaldTrump）不久前簽署行政命令，承諾保護卡達免於攻擊。

赫格塞斯（Pete Hegseth）在卡達國防部長沙歐德（Saoud bin Abdulrahman Al-Thani）陪同下，於五角大廈宣布：「我們簽署了關於在愛達荷州芒廷霍姆空軍基地建造1個卡達皇家空軍設施的承諾書（letter ofacceptance，LOA）。」

赫格塞斯指出，這座設施「將駐紮1個卡達的F-15戰機與飛行員分遣隊」，以「加強雙方聯合訓練」及「提升殺傷力和作業互通能力」。

他對沙歐德說：「這正是我們雙邊夥伴關係的又一例證。我希望您知道，...貴國可以信賴我們。」

赫格塞斯還感謝在以色列與哈瑪斯達成停火及人質交換協議的談判過程中，卡達扮演「重要」斡旋角色；並感謝卡達協助促成1名美國公民從阿富汗獲釋。

卡達 空軍 美國

延伸閱讀

停火生效 巴人急返家 北加薩已成廢墟

川普促成以哈停火 為和平做了實事

以色列撤軍巴勒斯坦人踏歸途 加薩後續一次看

加薩停火生效 以色列：已在每個交戰處擊敗哈瑪斯

相關新聞

捷克國會大選落幕 智庫分析：台捷關係有民意基礎難忽視

捷克國會大選落幕，「不滿公民行動黨」（ANO）勝出，選舉結果或將影響捷克國內政局與對台關係走向。捷克智庫「解析中國」（S...

大陸限稀土衝擊歐洲再軍備 德智庫籲歐盟趁機轉型

中國擴大稀土出口管制，德國智庫指出，稀土是製造戰機、飛彈與軍用晶片等關鍵原料，一旦斷供恐衝擊歐盟防務，拖慢北約國家軍備強...

差距日益擴大！美智庫警告極音速武器落後俄中 形成戰場不對稱

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）最新研究報告警告，美國在極音速武器的研發上，落後於俄羅斯與中...

威脅國家安全！美電商下架數百萬項遭禁大陸電子產品

美國聯邦傳播委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）今天表示，為配合FCC的打擊行動，美國主要網路零售網站已...

分析：北京在川習會前秀「稀土肌肉」 意在一舉三得

中國最新的稀土原料出口管制措施，可能擾亂全球經濟與供應鏈，但綜合知情人士的說法與分析顯示，這些管制措施意在於預定本月底登...

停火生效 巴人急返家 北加薩已成廢墟

美國斡旋的加薩停火協議生效後，成千上萬巴勒斯坦人急著返回家園，卻發現加薩北部地區變成一片廢墟。同時被巴勒斯坦武裝組織哈瑪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。