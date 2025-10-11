巴基斯坦西北部攻擊事件奪23命 武裝組織聲稱犯案

巴基斯坦西北部多個地區發生致命攻擊事件，造成23人死亡，其中包括20名安全人員，以及3名平民。武裝組織巴基斯坦塔利班（Pakistani Taliban）今天宣稱犯下這些襲擊事件。

法新社報導，這些致命襲擊事件昨天發生在巴基斯坦與阿富汗接壤的開柏普赫圖赫瓦省（KhyberPakhtunkhwa）多個地區，其中包括一所警察學校遭自殺炸彈攻擊。

2021年，以美國為首的盟軍部隊撤出阿富汗，由塔利班重掌喀布爾政權後，開柏普赫圖赫瓦省的武裝活動激增。

位於邊境的開柏（Khyber）有11名準軍事部隊人員喪生；另一起襲擊中，一名自殺炸彈客駕車衝撞一所警察學校大門並引爆炸藥，隨即發生槍擊，造成7名警員死亡。當地資深警官胡笙（Muhammad Hussain）告訴法新社：「7名警察殉職，13人受傷，另有6名恐怖分子遭擊斃。」

安全官員今天告訴法新社，另一起發生在巴賈爾（Bajaur）武裝分子與準軍事部隊交火中，有5人喪生，其中包含3名平民。

巴基斯坦塔利班今天在社群媒體平台發文宣稱對這些襲擊負責。該組織與阿富汗塔利班關係密切但為獨立團體。