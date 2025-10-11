越南領導人近20年來首訪北韓 簽署國防等多項協議

快訊

中央社／ 首爾11日綜合外電報導
越南共產黨總書記蘇林、大陸國務院總理李強、俄羅斯前總統麥維德夫等外國政要，參加平壤的慶祝活動。圖／歐新社
北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓與越南昨天簽署多項合作協議，涵蓋國防、外交及衛生部門等領域。

報導中未進一步說明簽署協議內容。

路透社報導，越南共產黨總書記蘇林本週率領代表團訪問平壤，出席北韓執政黨勞動黨創黨80週年紀念活動。這次行程是越南領導人近20年來首度訪問北韓。

除蘇林以外，中國國務院總理李強、俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）率領的代表團等外國政要，也參加平壤的慶祝活動。

北韓領導人金正恩昨天並在外國貴賓見證下，親自督導一場盛大的軍事閱兵，展示新型洲際彈道飛彈，其中包括北韓最先進的火星-20型（Hwasong-20）洲際彈道飛彈。

根據中央通信社報導，金正恩在閱兵儀式上發表談話時，對在海外作戰的北韓軍隊給予「誠摯鼓勵」，並表示北韓軍隊的英勇事蹟不僅展現於保衛北韓國土，亦體現在「社會主義建設前哨陣地」。

北韓 越南 金正恩

