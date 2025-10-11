捷克國會大選落幕 智庫分析：台捷關係有民意基礎難忽視

捷克國會大選落幕，「不滿公民行動黨」（ANO）勝出，選舉結果或將影響捷克國內政局與對台關係走向。捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）研究員范曦夢（Simona Fantová）接受中央社專訪時指出，新政府未必會冷卻台捷關係，因捷克社會普遍對台灣有好感，「政府即便想調整政策，也不敢忽視民意」。

物價飆漲、政府溝通不良引民怨 ANO趁勢崛起

捷克國會大選4日落幕，由捷克前總理巴比斯（Andrej Babis）領導的「不滿公民行動黨」獲最多選票，將在眾議院200席中占80席。范曦夢分析，ANO之所以贏得選舉，其背後的原因並非是政策具吸引力，而是捷克民眾對現任政府的不滿。

她解釋說：「其實現任政府做事並不差，但他們面臨太多危機，例如大量烏克蘭難民湧入、國內通膨嚴重，這些都使一般民眾對生活水準產生焦慮。很多人並不完全否定政府的施政，而是想透過投票給ANO來表達抗議。」

范曦夢說，現任政府最大的弱點在於「溝通不良」，無法向民眾清楚解釋政策背後的原因，導致支持度流失，讓偏向民粹的政黨乘勢而起。

談及捷克政壇的爭議，范曦夢指出，無論是執政黨或反對黨，幾乎都有各自的醜聞，例如捷克司法部今年5月爆發的「比特幣醜聞」，或是巴比斯長年纏訟的「鸛巢農場」（Stork Nest），這些案件削弱公眾對政治體系的信任，也成為各政黨攻擊彼此的工具。

ANO外交政策模糊 台捷關係有民意基礎

外界關注ANO上台後，台捷關係將有何影響與改變。范曦夢指出，ANO在其90頁的政綱中，外交政策極為簡短且模糊，顯示外交並非其在此次選舉核心。

范曦夢認為，ANO未來政府可能不會像現任政府高調支持台灣或烏克蘭，但也不一定會冷卻台捷關係。她指出，「因為捷克社會普遍對台灣有好感，政府即便想要調整政策，也不敢忽視民意」。

范曦夢說，即使政府更迭，台捷交流不會大幅倒退，因捷克社會普遍對台灣有一定認識，「雖然未必完全理解一中政策與一中原則，但普遍知道台灣是一個自由社會，並同情台灣面對的壓力。」

「解析中國」智庫創辦人馬定和（Martin Hála）也有類似見解。他曾提到，捷克公眾現在是全歐洲對中共最具批判性的群體之一，同時對台灣懷有深厚的同情與支持。馬定和強調：「這樣的民意支持，是任何一個新政府都難以忽視的。」

馬定和說，早在捷克第一任總統哈維爾（Václav Havel）時期，台捷關係便十分友好，並且有實質的經濟成果。此外，捷克與台灣是基於共享的價值觀—對民主、人權與法治的尊重，與對當前全球地緣政治風險的共同理解，才成為真正的夥伴。

馬定和表示，捷克對中國與台灣的政策已建立起穩固的社會基礎，並非執政黨輕易可以轉向的，「捷克社會已對前總統齊曼（Miloš Zeman）時期親中政策有『免疫力』」，他相信新政府不會再回到過去那種天真的對中政策。

習近平訪捷、華信投資事件 捷克對中國警惕升高

回顧過去10年中國與捷克的關係，范曦夢說，齊曼時期立場較親中。2016年，中國國家主席習近平訪捷克，有捷克人持台灣、西藏的旗幟抗議，但中國支持者開始攻擊和平示威者，而捷克警方未能保護合法抗議的公民，此事讓捷克社會對中國留下極負面的印象。

自此後，捷克民眾逐漸認識到中共可能對捷克帶來的負面影響，對中態度趨向謹慎乃至警惕。此外，捷克曾在二次大戰時遭德國納粹的占領；二戰後，被捷克斯洛伐克共產黨統治，又遭蘇聯入侵，范曦夢說：「這讓人民對極權體制有本能的反感。」

范曦夢還提到，中國華信能源（CEFC）在捷克的案例，認為這是中捷互信破裂的重要轉折。她說，當時華信以大規模投資為號召，與齊曼關係密切，簽署許多備忘錄，但最終許多承諾的投資未能兌現，中國僅購買捷克的足球隊與啤酒廠，對捷克經濟助益有限。

她補充，華信的老闆葉簡明後來在中國「消失」，暴露華信的腐敗本質，也重創捷克社會對中國投資的信任。即使中國之後派中國中信集團（CITIC）接手，也未能挽回捷克對中印象和信任危機。

而巴比斯為商人出身，其外交觀點也受個人投資經驗影響。范曦夢指出，巴比斯曾嘗試在中國與波蘭投資，但因缺乏政府支持與投資失利，對兩國產生不佳印象。

范曦夢總結，儘管當前捷克的政治環境充滿不確定，但台捷關係有民意基礎穩固，政府不敢輕易削弱與台合作。