大陸限稀土衝擊歐洲再軍備 德智庫籲歐盟趁機轉型

中國擴大稀土出口管制，德國智庫指出，稀土是製造戰機、飛彈與軍用晶片等關鍵原料，一旦斷供恐衝擊歐盟防務，拖慢北約國家軍備強化進程。報告建議，歐盟應把握軍事預算大幅增長的契機，投資稀土強化供應鏈自主。

中國9日祭出更嚴格稀土出口管制，根據新規定，國際製造商若產品中含中國稀土成分超過0.1%，或使用中國稀土提煉、冶煉及相關加工技術，均須申請出口許可並說明最終用途。涉及軍事或半導體等敏感領域的產品，原則上不予批准。

柏林智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）近日發布報告指出，歐洲防務產業在開採、提煉與加工環節長期仰賴中國稀土。

這些稀土磁體與金屬廣泛應用於飛彈致動器、戰機引擎、雷達系統與精密導引設備等軍事技術，一旦供應中斷或價格飆升，將拖慢武器生產時程並推高成本，進而影響歐洲強化軍備的進程。

報告舉例，歐洲飛彈多使用釹（Neodymium）與釤（Samarium）等稀土製成磁體，並以鏑（Dysprosium）提升導引與控制系統的耐熱穩定度。

長程空對空飛彈「流星」（Meteor）也採用氮化鎵（Gallium Nitride）製成雷達導引元件，並以稀土材料驅動關鍵動力裝置。這些零件正是中國出口限制的重點。

報告進一步指出，歐盟早已意識到對中國稀土依賴的風險，去年5月通過的「關鍵原物料法」（CRMA），即將稀土列為34項戰略性原料之一，目標是建立安全且具韌性的自主供應鏈。

然而，稀土開採與加工計畫往往需十多年才能成熟，「關鍵原物料法」缺乏公共資金與價格保證機制，導致企業投資意願低落，歐洲雖有法規框架，實際上仍難擺脫對中國稀土依賴。

不過，報告指出，地緣政治局勢的變化也為歐洲帶來重新布局的契機。美國總統川普多次表示不會無條件支援北約，促使歐洲各國在俄烏戰爭爆發後加速強化防務與發展軍工自主。

歐盟預估，2025年軍事預算達3810億歐元（約新台幣13.6兆元），比2021年成長37%，並推動「歐洲再武裝」（ReArm Europe）與「2030年準備就緒」（Readiness 2030）兩項總投資額約8000億歐元（約新台幣28.5兆元）的再軍備計畫。

報告建議，歐洲各國可將新增軍費部分投入稀土開採、精煉與回收，透過公共融資、價格保證與長期採購契約降低企業風險，使稀土產業成為防務投資的一環。

以德國為例，該國立志打造歐洲最強陸軍，但仍有約95%的稀土仰賴中國。報告指出，若政府能提供貸款與政策支持，協助企業發展在地與替代供應鏈，將有助提升整體防務韌性。

報告最後強調，中國稀土出口管制雖對歐洲供應鏈造成壓力，也迫使歐盟正視長期結構性弱點。若能落實前述措施並持續投資稀土產業，歐洲可在減少外部依賴的同時，推動自身戰略自主。