快訊

何時坐下談？「新新併」成北市、新壽攻防焦點 蔣萬安說話了

離譜行徑全被拍…台男首爾怒揍11歲女兒遭逮捕 目擊者驚：無法想像

「關到全身是病」陳佩琪再曝柯文哲畏懼見人群 人一多就感受到壓力

差距日益擴大！美智庫警告極音速武器落後俄中 形成戰場不對稱

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
華府智庫「大西洋理事會」最新研究報告警告，美國在極音速武器的研發上，落後於俄羅斯與中國。圖／法新社
華府智庫「大西洋理事會」最新研究報告警告，美國在極音速武器的研發上，落後於俄羅斯與中國。圖／法新社

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）最新研究報告警告，美國在極音速武器的研發上，落後於俄羅斯與中國。

新聞網站Axios率先披露大西洋理事會在最新報告指出，美國在極音速武器研發上的落後，與俄中兩國的決心相比，正在形成「戰場不對稱」。

根據大西洋理事會極音速能力特別工作小組（Atlantic Council Hypersonic Capabilities Task Force）最新報告，極音速武器凸顯現代戰爭的重大轉變，對傳統西方軍事優勢帶來威脅，使美國陷入戰略劣勢。

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，這項警告正值川普政府推動建立一個價值1750億美元的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統之際。這項計畫目的在防禦中國、俄羅斯與北韓等對手包括極音速系統在內的先進飛彈威脅。

大西洋理事會最新報告指出，美國在極音速武器能力方面與中俄相比存在「顯著且日益擴大的差距」。

極音速武器以超過5倍音速（5馬赫）的速度飛行，具備空中機動能力，現有的飛彈防禦系統難以偵測與攔截。

這項由美國國防部、陸軍、空軍及核安全機構前高層官員參與撰寫的報告，指出僅靠「漸進式改進」不足以應對戰場上日益擴大的不對稱態勢。

特別工作小組表示，極音速武器代表「現代戰爭的典範轉移」，必須緊急應對。現有防禦系統，例如終端高空防衛系統（THAAD）與「愛國者」（Patriot）等可能在協同極音速攻擊下遭壓制，且維護成本高昂。

特別工作小組還指出，美國應研發更低成本、更高容量的飛彈系統，以及可重複使用的極音速飛機，用於情報蒐集與其他任務，並加強與盟友透過例如AUKUS第2支柱（AUKUS Pillar 2）等計畫共同研發生產。

他們還指出，美國應探索用於核武投射的極音速運載系統，因為諸如F-35A這類傳統戰機在2030年代可能無法應對新興威脅。

目前，俄羅斯正在測試的極音速系統包括「匕首」（Kinzhal）、「鋯石」（Tsirkon）與「先鋒」（Avangard）。中國則已部署「東風-17」（DF-17）與「東風-26」（DF-26）等系統。

美國正在開發的極音速武器，包括長程極音速武器（LRHW），常規即時打擊系統（Conventional PromptStrike，CPS），空射快速反應武器（ARRW），極音速攻擊巡弋飛彈（HACM）。

而根據美國國會研究處（CRS）8月報告，這些系統仍多處於測試或有限部署階段。

美國 俄羅斯 巡弋飛彈

延伸閱讀

【專家之眼】台寶貴資產被誰需索 賴能好好守護嗎？

美國反對全球海運碳稅 警告將制裁支持國家

美政府關門川普啟動大裁員 受波及部會一覽

分析：北京在川習會前秀「稀土肌肉」 意在一舉三得

相關新聞

威脅國家安全！美電商下架數百萬項遭禁大陸電子產品

美國聯邦傳播委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）今天表示，為配合FCC的打擊行動，美國主要網路零售網站已...

大陸限稀土衝擊歐洲再軍備 德智庫籲歐盟趁機轉型

中國擴大稀土出口管制，德國智庫指出，稀土是製造戰機、飛彈與軍用晶片等關鍵原料，一旦斷供恐衝擊歐盟防務，拖慢北約國家軍備強...

差距日益擴大！美智庫警告極音速武器落後俄中 形成戰場不對稱

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）最新研究報告警告，美國在極音速武器的研發上，落後於俄羅斯與中...

分析：北京在川習會前秀「稀土肌肉」 意在一舉三得

中國最新的稀土原料出口管制措施，可能擾亂全球經濟與供應鏈，但綜合知情人士的說法與分析顯示，這些管制措施意在於預定本月底登...

停火生效 巴人急返家 北加薩已成廢墟

美國斡旋的加薩停火協議生效後，成千上萬巴勒斯坦人急著返回家園，卻發現加薩北部地區變成一片廢墟。同時被巴勒斯坦武裝組織哈瑪...

川普促成以哈停火 為和平做了實事

加薩武裝組織哈瑪斯在8日晚與以色列達成和平協議，第一階段「以色列囚犯交換哈瑪斯人質」的計畫，若能於下周實踐，將是川普總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。