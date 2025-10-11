差距日益擴大！美智庫警告極音速武器落後俄中 形成戰場不對稱

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）最新研究報告警告，美國在極音速武器的研發上，落後於俄羅斯與中國。

新聞網站Axios率先披露大西洋理事會在最新報告指出，美國在極音速武器研發上的落後，與俄中兩國的決心相比，正在形成「戰場不對稱」。

根據大西洋理事會極音速能力特別工作小組（Atlantic Council Hypersonic Capabilities Task Force）最新報告，極音速武器凸顯現代戰爭的重大轉變，對傳統西方軍事優勢帶來威脅，使美國陷入戰略劣勢。

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，這項警告正值川普政府推動建立一個價值1750億美元的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統之際。這項計畫目的在防禦中國、俄羅斯與北韓等對手包括極音速系統在內的先進飛彈威脅。

大西洋理事會最新報告指出，美國在極音速武器能力方面與中俄相比存在「顯著且日益擴大的差距」。

極音速武器以超過5倍音速（5馬赫）的速度飛行，具備空中機動能力，現有的飛彈防禦系統難以偵測與攔截。

這項由美國國防部、陸軍、空軍及核安全機構前高層官員參與撰寫的報告，指出僅靠「漸進式改進」不足以應對戰場上日益擴大的不對稱態勢。

特別工作小組表示，極音速武器代表「現代戰爭的典範轉移」，必須緊急應對。現有防禦系統，例如終端高空防衛系統（THAAD）與「愛國者」（Patriot）等可能在協同極音速攻擊下遭壓制，且維護成本高昂。

特別工作小組還指出，美國應研發更低成本、更高容量的飛彈系統，以及可重複使用的極音速飛機，用於情報蒐集與其他任務，並加強與盟友透過例如AUKUS第2支柱（AUKUS Pillar 2）等計畫共同研發生產。

他們還指出，美國應探索用於核武投射的極音速運載系統，因為諸如F-35A這類傳統戰機在2030年代可能無法應對新興威脅。

目前，俄羅斯正在測試的極音速系統包括「匕首」（Kinzhal）、「鋯石」（Tsirkon）與「先鋒」（Avangard）。中國則已部署「東風-17」（DF-17）與「東風-26」（DF-26）等系統。

美國正在開發的極音速武器，包括長程極音速武器（LRHW），常規即時打擊系統（Conventional PromptStrike，CPS），空射快速反應武器（ARRW），極音速攻擊巡弋飛彈（HACM）。

而根據美國國會研究處（CRS）8月報告，這些系統仍多處於測試或有限部署階段。