威脅國家安全！美電商下架數百萬項遭禁大陸電子產品
美國聯邦傳播委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）今天表示，為配合FCC的打擊行動，美國主要網路零售網站已下架數百萬項遭禁用的中國電子產品。
路透社報導，卡爾受訪時表示，被下架的商品包含美國公告禁止或未經FCC授權的設備，涵蓋華為、杭州海康威視、中興通訊及大華技術等公司製造的家用監視器與智慧型手錶等產品。
卡爾表示，在FCC監督下，各大企業正在制定新程序，以防堵日後再出現違規商品。
卡爾說：「我們將繼續加強執法力道。」
FCC發布新的國家安全公告，提醒企業注意遭禁的產品，包括視訊監控設備等。卡爾指出，這類物品恐讓中國「監視美國人、破壞通訊網路，並以其他方式威脅美國國家安全」。
近年來，美國聯邦機關對中國科技業公司採取一連串行動，涉及電信、半導體、汽車等引發國安疑慮的產業。這是最新一項阻止未經批准的中國電子產品流入美國市場的舉措。
FCC本週稍早宣布，計劃於本月進行表決，進一步收緊對被視為具國安風險的中國企業所製造電信設備的限制，這是美方針對北京一連串行動中的最新一項。
FCC先前已將華為、中興通訊、中國移動與中國電信等公司列入所謂的「涵蓋名單」（Covered List），禁止新設備自這些公司進口或銷售。
FCC將於10月28日進行表決，禁止授權含有涵蓋名單上零組件的設備，並授權FCC在特定情況下，禁止銷售先前已授權的涵蓋名單設備。
