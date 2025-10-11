馬克宏孤注一擲重任總理 法媒批政治危機加劇

法國總統馬克宏10日晚間宣布再度任命4天前剛辭職的前總理勒克努（Sébastien Lecornu）擔任總理，並指示他組建新內閣。消息一出，主要極右政黨「國民聯盟」（RN）矢言推動不信任案。

馬克宏辦公室僅發出一句聲明，勒克努則表示「出於責任」接受，承諾盡力在年底前推出2026年預算，並結束政治僵局。法國國債高達GDP 114%、赤字預計5.4%，勒克努面臨內閣組閣與預算通過的嚴峻挑戰，法國媒體普遍看衰。

費加洛報（Le Figaro）在10月11日社論中，將此舉形容為「馬克宏的孤注一擲」（un pari risqué），批評總統「像在玩俄羅斯輪盤」（roulette russe），忽略左翼與極右翼的強烈反彈。 報導強調，勒克努的內閣僅存活14小時即崩潰，反映國會三分（中間派、左翼、極右）的深層危機。

費加洛報引述匿名顧問稱，馬克宏「已無其他選擇」，但預測勒克努將面臨不信任投票，國民聯盟（RN）主席巴德拉（Jordan Bardella）已誓言「立即發動」，稱這是「民主恥辱」。費加洛報警告，若預算談判失敗，法國經濟恐進一步下滑，央行總裁已預測政治動盪將拖累GDP成長0.5%。

世界報（Le Monde）認為係「權宜之計」，強調勒克努需在13日前提交預算，否則國會將癱瘓。報紙指出，馬克宏與各黨主席談判「一無所獲」，共產黨領袖魯塞爾（Fabien Roussel）稱「法國人不接受中間派總理」。世界報警告，經濟壓力（債務危機）若未解，馬克宏支持率恐跌破20%。