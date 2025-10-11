快訊

意在言外？記者追問川普落選和平獎原因 委員會主席婉轉回應

有河書店宣布年底退場 2大問題難再撐「像堰塞湖潰堤」

軍費、台電電網成韌性預算2癥結 普發現金17日三讀有懸念

馬克宏孤注一擲重任總理 法媒批政治危機加劇

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
剛辭職的勒克努被再度任命為法國總理。歐新社
剛辭職的勒克努被再度任命為法國總理。歐新社

法國總統馬克宏10日晚間宣布再度任命4天前剛辭職的前總理勒克努（Sébastien Lecornu）擔任總理，並指示他組建新內閣。消息一出，主要極右政黨「國民聯盟」（RN）矢言推動不信任案。

馬克宏辦公室僅發出一句聲明，勒克努則表示「出於責任」接受，承諾盡力在年底前推出2026年預算，並結束政治僵局。法國國債高達GDP 114%、赤字預計5.4%，勒克努面臨內閣組閣與預算通過的嚴峻挑戰，法國媒體普遍看衰。

費加洛報（Le Figaro）在10月11日社論中，將此舉形容為「馬克宏的孤注一擲」（un pari risqué），批評總統「像在玩俄羅斯輪盤」（roulette russe），忽略左翼與極右翼的強烈反彈。 報導強調，勒克努的內閣僅存活14小時即崩潰，反映國會三分（中間派、左翼、極右）的深層危機。

費加洛報引述匿名顧問稱，馬克宏「已無其他選擇」，但預測勒克努將面臨不信任投票，國民聯盟（RN）主席巴德拉（Jordan Bardella）已誓言「立即發動」，稱這是「民主恥辱」。費加洛報警告，若預算談判失敗，法國經濟恐進一步下滑，央行總裁已預測政治動盪將拖累GDP成長0.5%。

世界報（Le Monde）認為係「權宜之計」，強調勒克努需在13日前提交預算，否則國會將癱瘓。報紙指出，馬克宏與各黨主席談判「一無所獲」，共產黨領袖魯塞爾（Fabien Roussel）稱「法國人不接受中間派總理」。世界報警告，經濟壓力（債務危機）若未解，馬克宏支持率恐跌破20%。

馬克宏 法國 總理

延伸閱讀

法國政治風暴升級 新總理任27天閃辭 提前大選呼聲起

馬克宏指派卸任總理展開最後協商 盼化解政治危機

法國總理組新政府 變動不大恐難施展

馬克宏：川普唯有結束加薩衝突 才可能得諾貝爾和平獎

相關新聞

北京打稀土牌危及川習會？美中貿易戰再升溫 川普留「一個月」緩衝期

美國總統川普10日宣布，針對中國大陸全面限制稀土礦出口，將額外加徵100%關稅，並對關鍵軟體產品出口實施新管制。華爾街日...

川普又當TACO哥？改口稱川習APEC場邊會仍未破局

美國總統川普10日表示，他仍可能在本月下旬於南韓APEC峰會場邊與中國國家主席習近平會面，儘管他同時宣布對所有中國進口商...

北韓黨慶閱兵新型ICBM「火星20」亮相 金正恩在中俄前秀核肌肉

北韓10日晚間舉行勞動黨創建80週年閱兵式，公開新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星20」，展現能打擊美國本土的戰略武器，...

馬克宏孤注一擲重任總理 法媒批政治危機加劇

法國總統馬克宏10日晚間宣布再度任命4天前剛辭職的前總理勒克努（Sébastien Lecornu）擔任總理，並指示他組...

以色列撤軍巴勒斯坦人踏歸途 加薩後續一次看

（中央社巴勒斯坦自治區紐瑟拉特10日綜合外電報導）以色列今天宣布在加薩走廊（Gaza Strip）停火並開始撤軍，數十萬...

CSIS專家：中國反將一軍 新稀土管制威脅美國國防供應鏈

在美國總統川普本月底訪韓、預計與中國國家主席習近平會晤前，中國宣布擴大稀土與永磁體出口限制。商務部2025年第61號公告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。