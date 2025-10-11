CSIS專家：中國反將一軍 新稀土管制威脅美國國防供應鏈

在美國總統川普本月底訪韓、預計與中國國家主席習近平會晤前，中國宣布擴大稀土與永磁體出口限制。商務部2025年第61號公告實施最嚴格管制，強化北京談判籌碼，削弱美國產業基礎。中國佔稀土開採70%、加工90%、永磁體製造93%，影響美國國防與半導體供應鏈。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）關鍵礦物安全計畫主任巴斯卡蘭（Gracelin Baskaran）撰文分析，北京的新管制首次採用「外國直接產品規則」（FDPR），要求外國企業出口含0.1%以上中國稀土或使用中國開採、加工、永磁體技術的產品，須獲政府許可。

此規則源自美國1959年為冷戰技術管制所設，近年來被華府用來管制半導體等關鍵技術出口，如今被中國反用於稀土與永磁體出口，影響F-35戰機、戰斧飛彈、雷達系統，以及14奈米以下半導體、次世代記憶體晶片。自2025年12月1日起，與外國軍事相關企業幾乎無法獲批許可，軍事用途申請將自動駁回，加劇美國國防挑戰，印太地區緊張局勢恐升溫。

中國同時禁止公民未經授權參與海外稀土項目，防止技術外流，延續2023年12月稀土加工技術出口禁令。此為談判策略，商務部稱願透過多邊與雙邊對話促進合規貿易。2023年12月起，中國逐步限制稀土技術與七種元素出口，2025年4月因應川普新關稅加碼管制。5月瑞士談判達90天休戰，6月倫敦談判後新框架仍顯北京槓桿。

中國意圖何在？ 這波管制意在APEC前逼美讓步。稀土對美國AI晶片與軍事裝備至關重要，因為中國供美稀土佔90%，北京藉此鞏固地緣政治優勢，同時刺激國內產業升級，稀土出口佔GDP 0.5%。專家分析，中國不願永久斷供，但透過逐案審查出口許可，需要終端用戶與技術規格，增加美國企業成本與不確定性，間接推高全球通膨。

美國如何建構稀土與永磁體能力，以降低中國影響力？Noveon Magnetics目前為美國唯一稀土磁鐵製造商。Noveon Magnetics與Lynas Rare Earths宣布合作備忘錄，建立國內稀土永磁體供應鏈。

今年7月，美國國防部投資4億美元股權於MP Materials，使美國政府成為其最大股東。協議包括10年NdPr（釹-鐠）產品價格下限每公斤110美元，保護公司獲利能力。國防部戰略資本辦公室（OSC）提供1.5億美元貸款，擴建MP Materials加州Mountain Pass工廠，新增重稀土分離能力。MP Materials也宣布建第二座美國磁鐵工廠「10X工廠」，戰爭部簽10年採購協議，承諾全數購買。這些能力需要時間擴張。在此之前，中國仍握有關鍵供應鏈槓桿，影響美國國家與經濟安全。