快訊

60歲男狂吃腰果和健康餐「一周要求嘿咻3次」拚生娃 42歲妻快崩潰

如何一秒認出台灣人？百貨小編舉2經典實例 網爆共鳴：就是我

輝達案為何走到如此地步？李同榮：四方都犯了關鍵錯誤

聽新聞
0:00 / 0:00

川普又當TACO哥？改口稱川習APEC場邊會仍未破局

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國總統川普10日表示，他仍可能在本月下旬於南韓APEC峰會場邊與中國國家主席習近平會面，儘管他同時宣布對所有中國進口商品加徵100%關稅，強化其強硬貿易立場。法新社
美國總統川普10日表示，他仍可能在本月下旬於南韓APEC峰會場邊與中國國家主席習近平會面，儘管他同時宣布對所有中國進口商品加徵100%關稅，強化其強硬貿易立場。法新社

美國總統川普10日表示，他仍可能在本月下旬於南韓APEC峰會場邊與中國國家主席習近平會面，儘管他同時宣布對所有中國進口商品加徵100%關稅，強化其強硬貿易立場。

川普在白宮對記者回應早前暗示取消會面的說法：「我沒取消會面，但不確定會不會碰面，反正我會去南韓。所以，我想還是可能會見面。」川普在關稅政策的先施壓後妥協，讓金融時報稱之為TACO，意指他總是會讓步。

他批評北京「對全世界丟了一個震撼彈」，指的是中國9日宣布對稀土出口的新限制措施，稱這「不是大家會做的事，太令人震驚了」。

北京9日突然擴大稀土出口管制，新增5種稀土元素（總計12種），涵蓋採礦、加工、回收與磁鐵製造技術，預計12月1日生效。這波動作直指美國與西方敏感領域，如軍事、半導體與電動車電池，中國商務部公告稱是為「維護國家安全」。

華府智庫CSIS指出，北京這招不是隨機，而是精心設計的「戰略回擊」。中國占全球稀土加工90%，美國進口90%依賴中國，這波管制要求出口需政府許可，尤其0.1%以上中國稀土成分的產品，如F-35戰機零件、AI晶片，直接打擊美國國防產業供應鏈。

12月生效提供2.5個月緩衝，意在APEC峰會前逼美讓步。這是暫時性限制，中國不願永久斷供，因為稀土出口佔其GDP的0.5%，而是用來換取美國鬆綁晶片禁令。

美國國防 稀土 北京 川習會 APEC

延伸閱讀

川普預期加薩停火協議將「持續」：雙方已厭倦戰鬥

川普社媒發文 暗示可能不去南韓「川習會」

諾貝爾和平獎得主獻獎給川普 白宮轉發：川普是和平總統

和平獎沒川普的份...挪威人憂遭美報復「怕被當敵國」

相關新聞

北京打稀土牌危及川習會？美中貿易戰再升溫 川普留「一個月」緩衝期

美國總統川普10日宣布，針對中國大陸全面限制稀土礦出口，將額外加徵100%關稅，並對關鍵軟體產品出口實施新管制。華爾街日...

不滿陸管制稀土...川普社媒發文暗示 恐不去南韓「川習會」

美國總統川普十日在自創社群媒體真實社群寫道，「中國大陸正發生些非常奇怪的事！他們變得很敵對，並向全球發出信函，聲稱他們希...

川普又當TACO哥？改口稱川習APEC場邊會仍未破局

美國總統川普10日表示，他仍可能在本月下旬於南韓APEC峰會場邊與中國國家主席習近平會面，儘管他同時宣布對所有中國進口商...

北韓黨慶閱兵新型ICBM「火星20」亮相 金正恩在中俄前秀核肌肉

北韓10日晚間舉行勞動黨創建80週年閱兵式，公開新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星20」，展現能打擊美國本土的戰略武器，...

日本旅宿漲7成本國人也住不起 「移動住宿」漸成新潮流

近2年到日本旅遊對住宿漲幅一定有感，與疫時相比，平均漲七成，台灣人常訂的商務旅館價格更翻一倍以上，要破萬日圓，還不見得搶得到空房。受影響的不僅外國遊客，日本人更住不起旅館，上班族出差自掏腰包補差額，追星的人改訂周邊縣市，新的「住宿」形態因而誕生。

川普預期加薩停火協議將「持續」：雙方已厭倦戰鬥

美國總統川普今天表示，他認為以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩達成的停火協議將會持續，因為雙方都已「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。