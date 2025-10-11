北京打稀土牌危及川習會？美中貿易戰再升溫 川普留「一個月」緩衝期

美國總統川普10日宣布，針對中國大陸全面限制稀土礦出口，將額外加徵100%關稅，並對關鍵軟體產品出口實施新管制。華爾街日報報導，美中官員歷經數月貿易談判後，原本對進展仍抱持謹慎樂觀，但中國9日宣布新管制措施後，白宮內部反應是震驚與憤怒。

知情人士透露，部分美方官員希望實質上從零開始重啟與北京的貿易談判，主導談判的美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾尤為憤慨，但談判仍留有關鍵的緩衝空間，川普將關稅生效日期訂在11月1日，中國稀土出口新管制日期則訂在12月1日，正好相差一個月，為雙方在懲罰性措施啟動前降溫提供機會。

此外，川普也似乎刻意為北京預留撤回管制的餘地。他當晚表示，自己有意將關稅生效日期設定在幾周後，稱「這就是為什麼我定在11月1日，我們拭目以待會發生什麼。」

川普真實社群發文指責中國祭出出口管制時揚言，如今似乎已沒理由在南韓慶州亞太經合會（APEC）會晤中國國家主席習近平，隨後又表示沒有取消川習會，但仍令一些中方官員感到意外，他們沒有預料到新管制措施會讓峰會面臨風險。中國分析師指出，儘管北京方面仍充滿信心，但川習會意外受到威脅，可能會為中方高層提供推遲或收回相關措施的理由。

華爾街日報日前報導，中國決定加強出口管制是計算過的行動，旨在展示對美國經濟的籌碼，迫使川普以弱勢地位回到談判桌。中方官員認為川普急於達成協議，但迄今未能讓美方同意全面取消關稅和出口管制，而此次因出口管制突然爆發的衝突，重演雙方此前本應解決的爭端。

知情人士透露，中國國務院副總理何立峰曾認為，在近期的馬德里會談後，雙方已達成非正式「凍結」新出口管制的共識，但在美方對外資公司引入新管制後，這一共識被打破。雖然美方提前告知此舉，中方最初似乎默許，但據稱習近平本人決定回擊，且力道更大。

儘管北京認為行動正當，但此舉可能適得其反。華府智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻表示：「我認為他們（中國）沒預料到峰會會陷入危險。」

川習會若取消將對習近平構成打擊，他希望繼續與川普互動以管理美中關係。川普近幾個月也表達面對面會談的意願，部分目的是促使中方同意大規模購買美國大豆。

美中貿易全國委員會（USCBC）前主席艾倫（Craig Allen） 表示，兩位領導人都希望會面，但雙方過於自信，這讓妥協變得困難。