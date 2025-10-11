美國委內瑞拉緊張升高 聯合國安理會多國關切

聯合國安全理事會多國代表今天對美國與委內瑞拉緊張關係升高表達關切，俄羅斯更指控華府以「先開槍再說的牛仔原則」對涉嫌運毒船隻直接動武。

路透社報導，俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）在擁有15個理事國的安理會會議上表示，委內瑞拉完全有理由相信美國準備從威脅升級成實際行動。

美國盟邦法國、希臘與丹麥等國也要求降溫與對話化解緊張關係，並要求遵守國際法。

美國近幾週對委內瑞拉外海多艘涉嫌載運毒品船隻發動空襲。美國總統川普政府先前聲稱與販毒集團處於衝突狀態。這類空襲行動引發美國民主黨籍國會議員不安，質疑合法性，尤其是在川普日益擴張總統權限之際。

美國與會代表凱利（John Kelly）說，華府「將堅定不移地採取行動，保護我國免於毒品恐怖分子威脅」。

涅班濟亞表示，俄羅斯譴責這些空襲行動嚴重違反國際法與人權，「未經審判或調查就在公海上對載人的船隻開火」，這是「按照先開槍再說的牛仔原則行事」。

他說：「而且現在還要求我們事後相信船上有罪犯。」

委內瑞拉駐聯合國大使蒙卡達（Samuel Moncada）在會議上表示，根據美國在區域內的軍事集結和華府「好戰的言行」，委內瑞拉「正面臨一種形勢，可以合理預期委內瑞拉將在短期內遭受武裝攻擊」。

巴拿馬駐聯合國副大使莫斯哥索（RicardoMoscoso）說，巴拿馬認同對區域水域內毒品走私、海盜等非法行為的合理關切，「我們強調，除了軍事回應外，還可透過協調且可持續的策略來應對這些禍害」。

他說：「巴拿馬認為我們區域面臨的跨國威脅需要各國聯合回應，不僅以尊重國際法為基礎，同時秉持維護本半球和平與穩定的共同承諾。」

法國駐聯合國副代表達瑪迪卡里（JayDharmadhikari）表示，法國支持多邊合作以遏制走私和加強邊境管制，但也說這些舉措必須尊重國際法，包括人權法，「在此背景下，各國必須避免任何單方面武裝行動」。