北韓黨慶閱兵新型ICBM「火星20」亮相 金正恩在中俄前秀核肌肉

北韓10日晚間舉行勞動黨創建80週年閱兵式，公開新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星20」，展現能打擊美國本土的戰略武器，向國際誇示武力。在中國、俄羅斯等國要人觀禮下，北韓展示核武力量，意圖確立其「戰略地位」的既定事實。中國由總理李強出席，俄方代表是國安會副主席麥維德夫。

北韓中央通信社11日報導，閱兵式於平壤金日成廣場舉行，「當朝鮮民主主義人民共和國最強的核戰略武器——洲際彈道飛彈『火星20』進入廣場，觀眾的熱烈歡呼達到高潮」。北韓上個月曾公布新型固體燃料引擎的地面燃燒試驗，確認該引擎用於「火星20」。

「火星20」是北韓最新一代ICBM，採用高推力固體燃料引擎與碳纖維複合材料，具備多彈頭獨立瞄準（MRV）能力，射程估計超過1萬公里，能輕鬆涵蓋美國本土。專家指出，這款飛彈比前一代「火星18」更大、更輕巧，長度可能達28公尺以上，配備12軸運輸發射車（TEL），提升機動性與快速發射能力。北韓宣稱其引擎經過多次靜態點火測試，推力高達1960千牛頓（約440,000磅），是「終極版」戰略武器，強化第二擊威懾力。

閱兵式還展示能穿透飛彈防禦系統的極音速飛彈。北韓中央通信社稱：「人民軍無敵的海外作戰部隊威風凜凜地通過主席台」，據信指的是派往俄羅斯、參與烏克蘭戰事的部隊。

北韓領導人金正恩在閱兵式演說中，重申強化國防的決心。他強調，軍隊需透過壓倒敵方的軍事技術進化，捍衛國家主權與成就。「主權與偉業需靠力量與勝利來保障」，金正恩說，凸顯北韓將持續推進核武與飛彈技術。

這場閱兵不僅是對內宣傳，也是對外展示北韓核武實力。專家分析，北韓公開「火星20」與極音速飛彈，意在提升國際談判籌碼，尤其在美俄關係緊張之際，試圖牽制美國與西方。金正恩的強硬姿態，也回應國內對經濟困境的不滿，鞏固政權穩定。