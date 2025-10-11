日媒：自民黨公明黨決裂 與麻生、萩生田有關

與日本自民黨共組執政聯盟的公明黨決定求去，持續26年的「自公」合作體制告終，日媒分析原因主要出在自民黨的兩個男人，甫就任副總裁的麻生太郎，與曾涉及政治獻金記載不實案的幹事長代行（代理）萩生田光一。麻生2年前曾公開批評公明黨的幹部是「癌」。

日本朝日新聞報導，自民黨總裁高市早苗與公明黨代表（黨主席）齊藤鐵夫談判決裂，公明黨決定不再與自民黨合作，使得目前在眾參議院都是「少數執政黨」（未取得過半席次）的自民黨孤立無緣，高市的處境更加艱困。

會談後，齊藤指出，兩黨分手的理由是有關「政治與金錢」的方向性不同，要求自民黨加強規範企業與團體政治獻金，但未獲明確回答。

自民黨4日舉行總裁選舉前，齊藤就已向高市提出「政治與金錢」、「歷史認識與靖國神社參拜」、「與外國人共生」這3點疑慮，這被認為公明黨是與自民黨分手的徵兆。

7日公明黨態度趨於強硬，因為高市安排前首相麻生太郎擔任自民黨副總裁、舊安倍派的前政調會長萩生田光一擔任自民黨幹事長代行（代理）。公明黨籍國會議員說：「很明顯的是公明黨被看扁了。」

日媒指出，自公決裂與兩個男人有關，一個是麻生。這次自民黨總裁選舉，麻生被認為是「造王者」，幫助高市擊敗農林水產大臣小泉進次郎。麻生很討厭公明黨，認為公明黨即使不管怎樣都會跟著自民黨走，公明黨也被揶揄成「木屐之雪」，被怎麼踩踏都會黏著。

公明黨也討厭麻生，2009年麻生當首相時，誤判了眾議院解散的時期，導致自公聯合政府淪落成在野黨。2023年麻生在福岡進行一場演講時，言及有關「安保3文件」內閣決議，直接點名公明黨幹部，痛批「是最沒動（配合）起來的癌」。

另一個男人就是萩生田。自民黨發生小金庫事件（政治獻金未確實記載），公明黨內部有人主張應與自民黨切割，否則公明黨清廉形象受損，選票大幅流失。

在小金庫事件，萩生田牽扯到2728萬日圓（約新台幣555萬元）政治獻金記載不實案，萩生田的政策秘書因違反政治資金規正法遭簡易起訴，高市卻還安排萩生田擔任自民黨幹事長代行。

此外，高市5日晚間與國民民主黨代表（黨主席）玉木雄一郎秘密會談、麻生6日與國民民主黨幹事長榛葉賀津會談，兩黨眉來眼去，更是讓公明黨氣憤。公明黨的支持母體創價學會內部也出現要求與公明黨與自民黨分手的聲浪。

日本讀賣新聞報導，自公不聯合執政，即將舉行的臨時國會首相指名選舉，在眾議院掌握多數的在野黨如果合推「共主」的話，高市就當不了首相。

目前自民黨在眾議院擁有196席，而過半數需233席。在野黨方面，立憲民主黨、維新會、國民民主黨這3黨合計210席，雖未達半數席次，但票數高於高市的話，政壇變天。

立憲民主黨考慮共推國民民主黨代表玉木，玉木對媒體說「自己有當首相的心」，要求立憲民主黨能在安全保障、能源等基本政策上合作。維新會代表吉村洋文則表示，「如果立憲民主黨與國民民主黨談妥共推玉木的話，可聽聽大家怎麼說。」

公明黨如果不與自民黨聯合執政，黨勢必萎縮，而自民黨也有很多國會議員擔心沒了公明黨的支持將落選。

「日刊現代」報導，公明黨在一個眾議院小選區約有2萬張選票，根據去年秋天的眾議院大選得票數進行估算，險勝及靠比例代表復活當選的自民黨籍眾議員如果失去公明黨的支持，瀕臨落選者多達93人，等於是自民黨目前196名眾議員的約半數。

當中包括自民黨牽扯小金庫事件的大咖眾議員前經濟產業大臣西村康稔、曾發言「沒買過米」的前農林水產大臣江藤拓、前首相安倍晉三的姪子岸信千世。