川普預期加薩停火協議將「持續」：雙方已厭倦戰鬥

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普今天表示，他認為以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩達成的停火協議將會持續，因為雙方都已「厭倦」戰鬥。

川普向記者表示：「它會持續的。我認為它會持續。他們都厭倦了戰鬥。」他也證實，他計劃本週末前往以色列和居中斡旋的埃及

法新社報導，川普指出，他將於本月13日在埃及會見「許多領袖」，討論飽受摧殘的加薩未來，並補充說會議很可能在開羅舉行。

他表示，他還將在同一天稍早訪問以色列時，向以色列國會發表演說。

川普說，他深信加薩停火將會促成更廣泛的中東和平。

他補充說：「現在我們有一些小熱點，但它們非常小…它們會很容易被撲滅。那些戰火將會很快被撲滅。」

川普 以色列 埃及 哈瑪斯

