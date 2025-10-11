快訊

川普揚言對中再祭重稅 美股道瓊大跌878點、台積電ADR重挫逾6%

馬克宏再任命勒克努為法總理 極右派矢言立即倒閣

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導

法國總統馬克宏今天宣布再度任命4天前剛辭職的前總理勒克努擔任總理，並指示他組建新內閣。消息一出，主要極右政黨「國民聯盟」（RN）矢言推動不信任案。

法新社報導，艾里賽宮（Elysee Palace）發布聲明表示，馬克宏（Emmanuel Macron）已任命勒克努（Sebastien Lecornu）為總理，並授權他籌組政府。

勒克努隨後在社群平台X發文表示，他是「出於責任」接受再任，並強調「法國必須走出當前的政治危機」。

他說，將「盡一切努力」在年底前讓法國通過預算案，並強調恢復國家財政是「攸關國家未來的當務之急」。

勒克努同時警告，所有有意加入新政府的人員，必須承諾暫時放下在2027年總統大選的個人政治抱負。

另一方面，法國主要極右政黨「國民聯盟」矢言將立即尋求推翻由勒克努領導的新政府，認為這個團隊「毫無未來」。

國民聯盟主席巴德拉（Jordan Bardella）批評，「孤立且脫離現實」的馬克宏再度任命勒克努的這一步，是「糟糕的笑話」。巴德拉表示，國民聯盟將「立即提出對這個毫無未來聯合政府的不信任動議」，在國會內推動倒閣案。

馬克宏 法國 總理

延伸閱讀

法國政治風暴升級 新總理任27天閃辭 提前大選呼聲起

馬克宏指派卸任總理展開最後協商 盼化解政治危機

法國總理組新政府 變動不大恐難施展

馬克宏：川普唯有結束加薩衝突 才可能得諾貝爾和平獎

相關新聞

不滿陸管制稀土...川普社媒發文暗示 恐不去南韓「川習會」

美國總統川普十日在自創社群媒體真實社群寫道，「中國大陸正發生些非常奇怪的事！他們變得很敵對，並向全球發出信函，聲稱他們希...

加薩終迎曙光！以色列政府批准停火 哈瑪斯宣布戰爭結束

以軍十日宣布，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯間的加薩停火協議於當地時間同日中午（台灣時間當天下午五時）生效，其部隊即將撤...

美200人軍事小組駐以色列 監督加薩停火協議執行

紐約時報等多家外媒九日報導，美國將向中東派一支兩百人的軍事小組，監督加薩停火協議的執行情況。白宮發言人李維特之後在社群媒...

印度航空波音787頻故障 機師聯會籲停飛徹查

印度機師聯會（FIP）有鑑印度航空（Air India）波音787飛機接連出現故障問題，持續發函給民航總局、民航部，要求...

中加強控管稀土 引川習會破局? 美眾議員：經濟宣戰

中國近日緊縮稀土出口，引發美國總統川普大為不滿，甚至表示，他現在沒有理由與中國國家主席習近平見面，川習會面臨破局，共和黨...

26年合作喊卡 日本公明黨：將退出自民黨執政聯盟

四日甫當選的自民黨總裁高市早苗十日下午在日本國會和執政聯盟友黨公明黨代表齊藤鐵夫舉行黨魁會談。會後公明黨宣布，退出與自民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。