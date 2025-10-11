馬克宏再任命勒克努為法總理 極右派矢言立即倒閣
法國總統馬克宏今天宣布再度任命4天前剛辭職的前總理勒克努擔任總理，並指示他組建新內閣。消息一出，主要極右政黨「國民聯盟」（RN）矢言推動不信任案。
法新社報導，艾里賽宮（Elysee Palace）發布聲明表示，馬克宏（Emmanuel Macron）已任命勒克努（Sebastien Lecornu）為總理，並授權他籌組政府。
勒克努隨後在社群平台X發文表示，他是「出於責任」接受再任，並強調「法國必須走出當前的政治危機」。
他說，將「盡一切努力」在年底前讓法國通過預算案，並強調恢復國家財政是「攸關國家未來的當務之急」。
勒克努同時警告，所有有意加入新政府的人員，必須承諾暫時放下在2027年總統大選的個人政治抱負。
另一方面，法國主要極右政黨「國民聯盟」矢言將立即尋求推翻由勒克努領導的新政府，認為這個團隊「毫無未來」。
國民聯盟主席巴德拉（Jordan Bardella）批評，「孤立且脫離現實」的馬克宏再度任命勒克努的這一步，是「糟糕的笑話」。巴德拉表示，國民聯盟將「立即提出對這個毫無未來聯合政府的不信任動議」，在國會內推動倒閣案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言