快訊

川普揚言對中再祭重稅 美股道瓊大跌878點、台積電ADR重挫逾6%

韓聯社：北韓舉行勞動黨成立80週年夜間閱兵儀式

中央社／ 首爾10日綜合外電報導

南韓媒體引述不具名人士的話報導，北韓紀念勞動黨成立80週年的閱兵式，似已於今夜在首都平壤展開。這場夜間閱兵是北韓自2023年9月以來，時隔2年多再次舉行。

綜合南韓聯合新聞通訊社（韓聯社）和路透社報導，核武國家北韓往往會在重大紀念日舉行閱兵，近年多選在夜間登場，展示日益精進的彈道飛彈及軍事硬體設備，以彰顯軍力提升。

外界與分析人士關注的是，平壤是否會在本週的閱兵式上展示採用固體燃料、射程可達美國本土的新型洲際彈道飛彈（ICBM）。

昨天的活動中，北韓領導人金正恩在中國、俄羅斯等夥伴國家領導人及官員的陪同下，宣稱北韓的國際地位與日俱增。他稱北韓是「社會主義力量的忠誠成員」，也是對抗西方全球霸權威脅的「獨立堡壘」。

目前閱兵式的細節尚未公布，包括主要出席人員和展示的武器。金正恩是否發表演說、女兒金朱愛（Kim Ju-ae）是否陪同登上主講台，也還有待觀察。

然而，預計出席的外賓預料則包括中國總理李強、俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫（DmitryMedvedev），以及越南共產黨中央委員會總書記蘇林（To Lam）。

美國波士頓學院（Boston College）東亞政治訪問學者武春康（Khang Vu）指出，越南與北韓彼此視為潛力經濟夥伴。儘管國際制裁限制了雙方合作，但蘇林此次帶來龐大代表團訪平壤，顯示河內有意替這段冷戰時期以來的悠久情誼挹注更多實質意義。

武春康說：「俄羅斯日益孤立、中國又引起外界諸多疑慮之際，越南也可成為北韓與西方交流的重要管道。」

北韓 閱兵 彈道飛彈

延伸閱讀

習近平向金正恩賀電：強調「推動中朝關係不斷向前發展」

金正恩會李強：堅定支持一中原則、堅決反對台獨分裂行徑及外部干涉

「朋友在一起，敵人要緊張了」：北韓閱兵式背後的全球博弈

北韓建黨80周年前夕 金正恩發表談話要求「強化對社會主義忠誠」

相關新聞

不滿陸管制稀土...川普社媒發文暗示 恐不去南韓「川習會」

美國總統川普十日在自創社群媒體真實社群寫道，「中國大陸正發生些非常奇怪的事！他們變得很敵對，並向全球發出信函，聲稱他們希...

加薩終迎曙光！以色列政府批准停火 哈瑪斯宣布戰爭結束

以軍十日宣布，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯間的加薩停火協議於當地時間同日中午（台灣時間當天下午五時）生效，其部隊即將撤...

美200人軍事小組駐以色列 監督加薩停火協議執行

紐約時報等多家外媒九日報導，美國將向中東派一支兩百人的軍事小組，監督加薩停火協議的執行情況。白宮發言人李維特之後在社群媒...

印度航空波音787頻故障 機師聯會籲停飛徹查

印度機師聯會（FIP）有鑑印度航空（Air India）波音787飛機接連出現故障問題，持續發函給民航總局、民航部，要求...

中加強控管稀土 引川習會破局? 美眾議員：經濟宣戰

中國近日緊縮稀土出口，引發美國總統川普大為不滿，甚至表示，他現在沒有理由與中國國家主席習近平見面，川習會面臨破局，共和黨...

26年合作喊卡 日本公明黨：將退出自民黨執政聯盟

四日甫當選的自民黨總裁高市早苗十日下午在日本國會和執政聯盟友黨公明黨代表齊藤鐵夫舉行黨魁會談。會後公明黨宣布，退出與自民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。