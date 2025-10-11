印度航空波音787頻故障 機師聯會籲停飛徹查

印度機師聯會（FIP）有鑑印度航空（Air India）波音787飛機接連出現故障問題，持續發函給民航總局、民航部，要求全面停飛並徹查。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，印度航空波音787客機10月接連出現兩起電子設備故障情形，讓印度機師聯會發函監管機關，要求對印度航空所有波音787飛機的電子設備進行全面檢查，並對兩起事件展開調查。

印度航空一架4日從印度阿姆利則（Amritsar）飛往英國伯明罕（Birmingham）的班機在降落時，緊急發電裝置「衝壓空氣渦輪機」（Ram Air Turbine，簡稱RAT）無故啟動，讓該機在落地後就滯留在英國。

另一架印度航空班機，9日從奧地利首都維也納（Vienna）飛往印度首都新德里（New Delhi）途中，在包括自動駕駛、飛行控制等系統出現故障後，緊急轉降杜拜，在短暫停留並進行必要檢查後，才重新飛往新德里。

今日印度（India Today）指出，印度機師聯會5日已經先發函給民航總局（Directorate General of CivilAviation），今天再致信給民航部（Ministry of CivilAviation）部長納依度（K Ram Mohan Naidu），看得出機師聯會的憂心。

印度機師聯會在給民航總局的信中提到，印度航空的飛機一直有電子設備的問題，因此需要民航總局進行特別檢查。

在寫給納依度的信裡，印度機師聯會稱印度航空這兩起事件，是「飛機出現重大問題」、是「自動駕駛系統突然失靈，導致一連串關鍵設備出現故障」。

印度機師聯會還提到，印度航空6月發生造成至少260人喪命的墜機事件，在沒有調查波音787故障原因的情況下，空中交通安全將受到威脅。

印度機師聯會提及：「我們呼籲部長讓印度航空所有波音787飛機停飛，並進行徹底檢查，尤其是電子設備的部分，因為出現故障的事件越來越多，已嚴重影響飛航安全。」

印度機師聯會對納依度表達了3項訴求，包括徹底調查最近發生的兩起事件、讓印度航空波音787飛機全面停飛，並徹底檢查電子設備和其他一再出現故障的系統、由民航總局對印度航空進行特別審查，內容包括該公司最低裝備需求表（MEL）的內容。

新德里電視台（NDTV）報導，即便印度機師聯會態度強硬地提出要求，印度航空卻堅決否認飛機有電子設備故障問題。

印度航空發言人表示，「印度航空始終把旅客及機組員的安全放在第一位」，並稱4日班機RAT彈出運作，「不是系統故障造成，也不是機師啟動的」，9日班機是因為「技術性問題」改道，安全降落在杜拜並短暫停留後，又重新起飛並順利抵達新德里。