中加強控管稀土 引川習會破局? 美眾議員：經濟宣戰

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國聯邦眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾。（歐新社）
美國聯邦眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾。（歐新社）

中國近日緊縮稀土出口，引發美國總統川普大為不滿，甚至表示，他現在沒有理由與中國國家主席習近平見面，川習會面臨破局，共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）10日表示，中國此舉是在經濟上對美宣告宣戰！

川普原本預計月底APEC峰會與習近平會面，不過中國近日大幅限縮稀土出口，被視為要增加中美之間的貿易談判籌碼；川普9日表示，他還不清楚狀況，但不排除減少進口中國產品。

川普10日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，中國又變得充滿敵意，且送信件到很多國家，表明希望提出稀土的出口控制。

川普說，中國此舉將阻礙市場的運作，讓世界各國的生活都變得不易；川普與其他國家聯繫，很多國家都對中國的舉動表達憤怒。

川普指出，美中之間過去6個月的關係非常好，中國的舉動很讓人意外；川普說，他一直認為中國在說謊，現在再度證明他是對的；川普表示，中國不該挾持全世界，但這很顯然是他們的計畫，不過美國也獨占很多市場，美國現在有理由動用這些市場來向中國施壓。

川普說，他近期沒有與習近平通話，因為他不認為有必要，但中國此舉不但讓他，也讓所有自由世界的領袖感到意外；川普說，他預計2周後與習近平在南韓APEC峰會上見面，「但現在好像沒有理由這麼做」。

川普也說，美國有很多對抗的方法，他正考慮向中國出口到美國的產品開徵高額關稅。

穆勒納爾10日則發出聲明表示，中國的行為是向美國在經濟上宣戰，也是打臉川普的行為；穆勒納爾說，中國用裝滿子彈的槍向美國開槍。

穆勒納爾呼籲說，美國國會應該立刻通過法律，結束對中的貿易優惠，同時建立關鍵礦物的韌性。穆勒納爾說，習近平只尊重力量，穆勒納爾已經準備好與各方合作來展現美國的強力回應以保護美國人民、維護供應鏈，並切斷美國資金和科技進入中國。

