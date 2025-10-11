26年合作喊卡 日本公明黨：將退出自民黨執政聯盟

四日甫當選的自民黨總裁高市早苗十日下午在日本國會和執政聯盟友黨公明黨代表齊藤鐵夫舉行黨魁會談。會後公明黨宣布，退出與自民黨間達廿六年的執政聯盟。

會後高市在記者會中表示，兩黨至今有廿六年之久、在野時也持續合作的關係，感到非常遺憾。齊藤則表明，公明黨籍國會議員將在「首相指名」選舉投給身為該黨黨魁的他。

齊藤就是否願查明自民黨黨內派閥所屬國會議員中飽私囊募款餐會政治獻金的「政治與金錢」醜聞真相、加強對企業及團體給予自民黨政治獻金的監管作為，以及延續自公執政聯盟的條件詢問高市，並根據她的回應，決定公明黨是否退出執政聯盟。

齊藤認為，自民黨至今未就消除選民對該黨的不信任感做出足夠努力。但兩黨仍計畫今後持續在具體的政策層面上展開合作，選舉時則視人選決定是否合作。公明黨一九九九年十月加入當時由自民黨和「自由黨」組成的執政聯盟。

高市九日才在日本放送協會（ＮＨＫ）節目中辯稱，起用涉及前述醜聞的舊安倍派（清和政策研究會）眾議員萩生田光一，是她有意為之，旨在向黨內發出信號，即「不想讓任何一人閒著」。

公明黨九日晚間召開全國縣代表協議會，黨中央藉此聽取黨籍地方議員和地方組織對此的意見。該黨中央幹事會會長赤羽一嘉說，該黨續留或退出執政聯盟均交由齊藤及黨幹事長西田實仁兩人決斷；一旦退出，該黨黨籍議員在國會臨時會舉行的首相指名選舉，就不會投給高市。

日媒朝日電視台十日報導說，高市九日為此和前首相兼總裁菅義偉會面，請與該黨關係深厚的他協助說項。但會後菅義偉對身邊人士直言，這次恐怕沒辦法了。

日媒時事通信社十日報導說，在去年十月眾議員大選和今年七月參議員選舉後，自公執政聯盟已在國會陷入朝小野大、少數執政的困境，在公明黨決定退出下，若自民黨接下來未能尋求在野黨組成聯合內閣，單獨執政的自民黨在政權運作上勢必變得更艱難，原本計畫十五日召開的國會臨時會也可能延至廿日後，日本的政治真空恐長期化。

高市正夾在黨內前年十一月爆發的「政治與金錢」醜聞和公明黨的施壓間，而該醜聞的「震源」就是她這次在總裁選舉賴以勝選的舊安倍派議員。