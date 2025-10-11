不滿陸管制稀土...川普社媒發文暗示 恐不去南韓「川習會」

美國總統川普十日在自創社群媒體真實社群寫道，「中國大陸正發生些非常奇怪的事！他們變得很敵對，並向全球發出信函，聲稱他們希望對與稀土有關的每種生產要素，以及他們能想到的幾乎所有其他商品實施出口管制，即使這些產品不是在中國生產」。

川普還寫道，沒人見過這種事，但本質上這種做法會使全球市場「阻塞」，令幾乎所有國家，尤其是中國，大家的日子都不好過。過去六個月，美中關係一直很好，因此這次中方在貿易上的舉動就更令人驚訝。

川普在該發文中指稱，「我始終覺得，他們一直在等待時機，現在一如既往，事實證明我是對的！」絕不該允許中國「俘虜」世界，但這似乎是他們預謀已久的計畫，藉由稀土磁鐵和其他元素，形成某種壟斷地位，這是相當陰險且敵對的舉動。

川普並寫道，原本兩周內會在南韓亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議與中國國家主席習近平會面，但現在似乎沒理由這麼做；中國發出的前述信件尤其不合時宜，因為此刻正值中東在經歷三千年混亂和戰爭後迎來和平的日子。

川普懷疑，中國選擇此一時機是否巧合？身為美國總統，「我將被迫在經濟上反制中方舉動，對他們至今能壟斷的每種元素，美方都有兩種。我從未想過事情會發展到這種地步，但也許就像所有事情般，時機已到；儘管這可能帶來痛苦，但對美國將是好事」。

川普最後寫道，「我們正考慮的政策之一，就是大幅調高對中國輸美商品課徵的關稅；另有其他許多反制措施」。