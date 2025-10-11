快訊

美200人軍事小組駐以色列 監督加薩停火協議執行

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
在美國總統川普宣布以哈達成第一階段和平協議後，以色列在加薩的軍隊開始撤退。歐新社
紐約時報等多家外媒九日報導，美國將向中東派一支兩百人的軍事小組，監督加薩停火協議的執行情況。白宮發言人李維特之後在社群媒體Ｘ發文證實，最多兩百名美國人員已部署在美國中央司令部（ＣＥＮＴＣＯＭ），他們被分配的任務是在以色列監督加薩和平協議，並將在當地與其他國際部隊合作。

美國軍方高官說，ＣＥＮＴＣＯＭ最初將部署兩百人，但美軍不會進入加薩。而除了美國，埃及、卡達、土耳其，很可能還有阿拉伯聯合大公國，也將派軍事人員參與監督。

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）引述兩位對相關計畫知情的美國官員報導，美國的軍事小組將部署在以色列，支援後勤、運輸、工程、規畫和安全等專業領域。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）也引述一位美國官員報導，ＣＥＮＴＣＯＭ即將在以色列設立一個民、軍協調中心（ＣＭＣＣ），作為支持加薩穩定的努力，協調從人道援助、安全支援到執行停火協議的工作，前述兩百名官兵將支援該中心，美軍將是該中心的核心。

一位美國高官對法新社說，ＣＥＮＴＣＯＭ司令古柏的任務是監督、觀察，並確保沒出現任何違規的情事；這旨在建立共事關係，以方顯然將和他們保持聯繫；讓古柏參與其中，給阿拉伯國家帶來極大的信心及安全感；這也向哈瑪斯傳達訊息，即美方正扮演非常強勢的角色，換句話說，川普正採取非常堅定的立場，以支持他對加薩的保證和承諾。

另一位美國高官說，美方人員旨在協助建立聯合控制中心，並整合其他所有將進入該地區的安全部隊，以與以軍進行衝突排解。

