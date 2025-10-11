加薩終迎曙光！以色列政府批准停火 哈瑪斯宣布戰爭結束

以軍十日宣布，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯間的加薩停火協議於當地時間同日中午（台灣時間當天下午五時）生效，其部隊即將撤至雙方協議的部署線。由於以色列和哈瑪斯已同意美國總統川普提出的第一階段加薩和平計畫，他九日說，這確保所有人質都會獲得釋放，十三日或十四日可望獲釋。他並計畫十二日啟程前往中東。

埃及總統塞西表示，已邀川普出席慶祝第一階段停火的活動，即第一階段協議的簽署儀式。川普則提到，預計訪問以色列，並已獲邀在以色列國會發表演說。對第二階段與加薩未來發展的細節，川普並未詳述，只透露將有（哈瑪斯）解除武裝和（以色列）撤軍。

以色列總理內唐亞胡辦公室十日凌晨聲明，以色列政府已批准相關各方在埃及夏姆錫克達成的加薩停火協議。以軍將在廿四小時內撤軍並停火，之後七十二小時內被扣押的人質將獲釋。哈瑪斯仍關押四十八名人質，其中廿人尚在人世、廿六人已過世，還有兩人生死未卜。

哈瑪斯釋放人質後，以色列也會釋放二五○名終身監禁的巴勒斯坦囚犯，以及一七○○名在前年十月七日加薩戰爭爆發後遭拘押的加薩巴勒斯坦人，且哈瑪斯每歸還一具以色列人質遺體，以色列也會歸還十五具加薩巴人遺體。另據稱尚有兩名美籍人質遺體未被歸還，分別為美國公民陳伊泰及諾伊特拉。

流亡的哈瑪斯政治局主席哈雅則在電視演說中，宣布「戰爭完全且徹底結束」且「開始永久停火」，而按照該協議，以色列將釋放所有遭監禁的巴勒斯坦婦女及兒童。他指稱，哈瑪斯已獲美國、阿拉伯調解人員和土耳其保證加薩戰爭已永久結束。

根據該協議，以軍將停止在加薩的軍事行動並撤出加薩部分地區，哈瑪斯將釋放所有以色列人質，交換以色列釋放兩千多名巴勒斯坦囚犯。

以色列政府九日晚間開會表決該協議。一位巴勒斯坦衛生官員說，自該協議八日公布以來，以軍坦克對加薩至少一個地區開火，造成至少卅人喪生。

一位美國高官說，川普吩咐抵以色列與內唐亞胡會面的美國中東特使威科夫及川普女婿庫許納，在從以色列轉赴埃及夏姆錫克前「搞定」加薩協議。