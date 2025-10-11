快訊

川普社媒發文 暗示可能不去南韓「川習會」

英外相：中國構成安全威脅　含跨國鎮壓及間諜活動

中央社／ 倫敦10日綜合外電報導

英國檢方近日表示，指控兩名男子為中國從事間諜活動的案件會撤訴，是因為政府未能將中國列為國家安全威脅；英國外交大臣古柏今天受訪則承認，中國確實對英國構成安全威脅。

「每日電訊報」（The Daily Telegraph）報導，英國工黨去年7月勝選，但掌權後未把中國列為威脅，因為工黨政府的外交部矢言要在醫療衛生和實現淨零排放等方面與北京當局合作。

古柏（Yvette Cooper）在英國廣播公司第4電台（BBC Radio 4）的節目中表示：「我要明確指出，我們知道中國對英國國安構成威脅，包括跨國鎮壓、間諜活動及敵對網路行動，而且我們已經講過這一點。」

她還說道：「當然，他們也是貿易夥伴，同樣是因應氣候變遷等進程的重要夥伴。但我對此案深感沮喪，因為我當然希望看到予以起訴。」

現年30歲、曾任英國國會智庫中國研究小組（ChinaResearch Group）主任的凱希（Christopher Cash），以及33歲教師貝瑞（Christopher Berry）在2023年3月首次被逮捕，去年4月被控向中國情報人員洩露具政治敏感性的訊息，但兩人否認所有指控。

路透社報導，英國檢方先前是依據官方保密法（Official Secrets Act）對這兩人提出指控。該法規定，向「敵國」傳遞任何可能有利於對方的文件屬於犯罪。

但英國檢方上個月突然撤回對這兩人的指控，距離他們預定受審時間僅有數週。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）的發言人則於本月6日指出，前一任政府的政策是稱中國為「劃時代的挑戰」，始終未明確將其定位為敵國。

一直執政至去年的保守黨和其他反對黨指控，施凱爾所屬的工黨政府刻意讓審判破局，以避免激怒中國。

英國檢方本月7日聲稱，已經「竭盡所能」要將此案提送法院，但終因政府拒絕將中國列為敵國而不能成案。

英國 工黨 外交部

延伸閱讀

歐洲盛讚川普促成停火 法國邀阿拉伯外長共商協助巴勒斯坦

英國、印度發展武器系統合作 敲定4.7億美元飛彈合約

英國首相施凱爾訪印度

傳英政府不願開罪中國大陸撤銷共諜案 檢方：已盡全力

相關新聞

川普社媒發文 暗示可能不去南韓「川習會」

美國總統川普10日在自創社群媒體真實社群寫道，「中國大陸正發生些非常奇怪的事！他們變得很敵對，並向全球發出信函，聲稱他們...

以軍宣布 加薩停火協議開始生效

以軍10日宣布，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯間的加薩停火協議，於當地時間中午生效。

石破茂戰後80年感想：不屈服民粹 政治家要有責任感

日本首相石破茂今天發表他個人對「戰後80年」的感想。他從過去日本政府、議會的體制等分析為何當年無法避免戰爭，他強調：「絕...

不滿陸管制稀土...川普社媒發文暗示 恐不去南韓「川習會」

美國總統川普十日在自創社群媒體真實社群寫道，「中國大陸正發生些非常奇怪的事！他們變得很敵對，並向全球發出信函，聲稱他們希...

美200人軍事小組駐以色列 監督加薩停火協議執行

紐約時報等多家外媒九日報導，美國將向中東派一支兩百人的軍事小組，監督加薩停火協議的執行情況。白宮發言人李維特之後在社群媒...

加薩終迎曙光！以色列政府批准停火 哈瑪斯宣布戰爭結束

以軍十日宣布，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯間的加薩停火協議於當地時間同日中午（台灣時間當天下午五時）生效，其部隊即將撤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。