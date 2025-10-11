英外相：中國構成安全威脅　含跨國鎮壓及間諜活動

英國檢方近日表示，指控兩名男子為中國從事間諜活動的案件會撤訴，是因為政府未能將中國列為國家安全威脅；英國外交大臣古柏今天受訪則承認，中國確實對英國構成安全威脅。

「每日電訊報」（The Daily Telegraph）報導，英國工黨去年7月勝選，但掌權後未把中國列為威脅，因為工黨政府的外交部矢言要在醫療衛生和實現淨零排放等方面與北京當局合作。

古柏（Yvette Cooper）在英國廣播公司第4電台（BBC Radio 4）的節目中表示：「我要明確指出，我們知道中國對英國國安構成威脅，包括跨國鎮壓、間諜活動及敵對網路行動，而且我們已經講過這一點。」

她還說道：「當然，他們也是貿易夥伴，同樣是因應氣候變遷等進程的重要夥伴。但我對此案深感沮喪，因為我當然希望看到予以起訴。」

現年30歲、曾任英國國會智庫中國研究小組（ChinaResearch Group）主任的凱希（Christopher Cash），以及33歲教師貝瑞（Christopher Berry）在2023年3月首次被逮捕，去年4月被控向中國情報人員洩露具政治敏感性的訊息，但兩人否認所有指控。

路透社報導，英國檢方先前是依據官方保密法（Official Secrets Act）對這兩人提出指控。該法規定，向「敵國」傳遞任何可能有利於對方的文件屬於犯罪。

但英國檢方上個月突然撤回對這兩人的指控，距離他們預定受審時間僅有數週。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）的發言人則於本月6日指出，前一任政府的政策是稱中國為「劃時代的挑戰」，始終未明確將其定位為敵國。

一直執政至去年的保守黨和其他反對黨指控，施凱爾所屬的工黨政府刻意讓審判破局，以避免激怒中國。

英國檢方本月7日聲稱，已經「竭盡所能」要將此案提送法院，但終因政府拒絕將中國列為敵國而不能成案。