日執政聯盟破裂 高市說遺憾

日本自民黨和公明黨組成的執政聯盟10日決裂，讓剛當上自民黨黨魁的高市早苗，成為日本首位女首相之路出現變數，市場也因此陷入震盪，日圓兌美元匯率暫時止跌。

彭博資訊報導，高市和公明黨黨魁齊藤鐵夫10日舉行會談後，公明黨宣布退出與自民黨間達26年的執政聯盟。儘管高市盡力維持繼續協商的可能，並表達希望下周再會談，但卻遭齊藤回絕，並表達公明黨不會支持自民黨推派的候選人或高市擔任首相，僅保留對特定政策支持的可能性。

高市表示：「鑒於我們兩黨的合作關係橫跨26年，包括在野時期，我對達成這個結論深表遺憾。」、「我們被單方面告知他們將退出聯盟。」

齊藤表示，退出執政聯盟的主因是，自民黨在對於如何處理糾纏該黨多年的政治獻金醜聞上的解釋「不充分」，他要求高市加強黨內收受獻金規定，以恢復大眾信賴，但並未得到高市的強力承諾。

此消息一出，立刻引發市場震盪，本周稍早因對高市擴大財政支出的預期而貶至八個月低點的日圓兌美元匯率，10日一度回升0.5%至152.38日圓；日股在消息剛出爐時已收盤，要到14日才會開盤，但日經225期貨指數走低。日本10年期公債殖利率一度上升1個基點，達到1.7%，站上2008年7月以來最高點，主要是因為市場對日銀升息的預期增加。公債價格反向走低。

三井住友信託資產管理公司資深策略師稻田勝年表示，日圓走弱加深市場對日銀可能提早升息的預期。

這個結果將讓已在國會很難找到足夠議員支持其少數政府預算或法案的高市，居於極度劣勢，也將讓日本在選出新首相參加本月稍晚的多場區域峰會，以及接待預計來訪的美國總統川普上，行程變得更加匆忙。

自民黨在眾議院差37席才過半數，公明黨的退出將讓在野黨共推另一名候選人來挑戰高市的機會增加。國會原本預料將在15日左右舉行首相指名選舉，但如今可能推遲至20日以後。時事通信社指出，日本的政治真空恐長期化。

隨著公明黨離去，高市可能尋求其他政黨籌組聯盟，包括主張財政擴張主義的國民民主黨。但主要在野黨立憲民主黨已暗示，可能支持國民民主黨黨魁玉木雄一郎為首相候選人。玉木10日也表示，和公明黨同樣對自民黨的政治獻金問題感到擔憂，未來首相選舉投票將會寫下自己的名字，並已做好擔任首相的準備。

日本媒體分析，自民黨儘管爆發派閥政治獻金醜聞，但對於企業與團體政治獻金的管制規則，依舊態度消極，使公明黨的不滿情緒高漲。儘管公明黨提出退出聯合執政以施壓自民黨改革，自民黨內的保守派依舊強勢，導致雙方分歧加深。雙方長年累積的不滿，終於在高市當選總裁後全面爆發。