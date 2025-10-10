日本自公聯盟破局 玉木雄一郎：已做好當首相決心

日本執政聯盟自民黨與公明黨今天正式宣告分道揚鑣，使得即將舉行的首相指名選舉出現重大變數。在野黨國民民主黨代表玉木雄一郎於社群媒體X發文強調，他將在首相指名選舉中投給自己，並兩度表示「我已經做好擔任日本首相的決心」，此言一出立即引發熱議。

除了民主黨短暫執政的3年多（2009年至2012年）外，自民黨與公明黨聯合執政的體制已延續超過20年。然而，這個長期政權卻在今天劃下句點。自首相石破茂9月7日宣布辭職以來，日本政局在1個多月內經歷罕見動盪。

自民黨與公明黨下午召開黨魁會談協商聯合執政，雙方因為政治獻金議題意見嚴重分歧，公明黨代表（黨主席）齊藤鐵夫正式向自民黨總裁高市早苗傳達將退出聯合執政，宣告持續26年的「自公」合作體制正式瓦解，為日本政壇投下震撼彈。

在首相指名選舉問題上，立憲民主黨幹事長安住淳先前拋出在野黨合作方案，指出「人選不用拘泥於立憲民主黨代表野田佳彥」，並表示玉木雄一郎有望成為在野黨共推的首相候選人。

自民黨與公明黨傳出終結合作後，玉木雄一郎隨即在X發文表示，「我有擔任日本內閣總理大臣的決心。正因如此，未來如果要共組政權，合作政黨必須與我方在以國家安保為核心的基本政策上達成共識」。

他進一步呼籲立憲民主黨表明立場，表示「立憲將我列為首相指名候選人之一，讓我深感責任重大。既然如此，關於他們過去視為違憲的『和平安全法制』、在安全保障上的基本認識，以及是否承認核能發電等，這些長期以來曖昧不明的政策問題，我希望立憲能在黨內充分協調，正式作出決議，與國民民主黨的政策方向一致行動」。

玉木強調，執政意味著要對國家發生的一切負責。不能一方面說要對抗物價上漲，卻把安全保障政策置於一旁不管，畢竟美國總統川普也將在本月底訪問日本。他重申，「我有擔任內閣總理大臣的決心。正因為如此，我要求必須在國家運作的基本政策上達成共識，絕對不能含糊以對」。

日本首相指名選舉在參眾兩院的全體會議上進行，獲得過半票數者當選首相，如果無人過半，則由前兩名進行決選，得票多者當選。如果兩院結果不同，則以眾議院的指名結果為最終決定。

目前眾議院席次來看，自民黨有196席，距離過半（233席）仍差37席，過去即使加上公明黨的24席，也仍少13席。如今公明黨退出執政聯盟，缺口變得更大。相對地，最大在野黨立憲民主黨有148席，比自民黨少48席，如果與日本維新會（35席）及國民民主黨（27席）結盟，合計有210席，超越自民黨。

齊藤鐵夫強調，雖然退出執政聯盟，但是基於政策延續性，不會與自民黨敵對。對於預算案、法案與政策，會視內容決定是否支持。然而，公明黨如果在特定議題上與自民黨對立，立憲、維新、國民民主、公明黨4黨聯手，將能以234席，恰好跨越過半門檻。

齊藤鐵夫今天透露，在首相指名選舉中，他不會寫「高市早苗」的名字，而是會投給自己。

玉木雄一郎晚間在X開直播表示，自公破局後，即使進入決選投票，自民黨單獨也只有196票，情勢變得更加嚴峻。

玉木接著說，「有人問國民民主黨是否會加入執政聯盟，但這種討論是基於『如果我們加入自公聯盟，就能取得國會過半』的前提」。

他表示，「如今自民黨單獨執政，失去公明黨，就算國民民主黨加入也無法過半，因此『國民民主黨是否加入聯合政府』這個問題意義已經完全不同」，顯示與失去公明黨的自民黨合作，意義已經大幅下降。