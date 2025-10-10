加薩停火生效 以色列：已在每個交戰處擊敗哈瑪斯

快訊

中央社／ 耶路撒冷10日綜合外電報導
圖為以色列軍方沿加薩走廊邊境部署軍用車輛資料照片。法新社
圖為以色列軍方沿加薩走廊邊境部署軍用車輛資料照片。法新社

加薩停火於格林威治標準時間10日9時（台灣時間10日下午5時）生效後，以色列軍方表示，如今哈瑪斯已非2年前的哈瑪斯，並表示以軍在每個交戰處擊敗這個武裝組織。

路透社報導，以色列軍方發言人德弗林（EffieDefrin）在新聞簡報中呼籲，加薩走廊（Gaza Strip）居民避免進入以色列國防軍（IDF）掌控的區域。

德弗林說道：「我在此呼籲加薩居民，切勿進入以色列國防軍控制範圍。請遵守協議以確保自身安全。」

美國居中斡旋的加薩停火協議生效後，數以千計流離失所的巴勒斯坦民眾開始返回之前被迫棄守的家園，以色列部隊正在撤出部分加薩地區。

以色列與哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊交戰已滿2週年，流離失所的巴勒斯坦平民告訴法新社，他們期盼返回家園。

