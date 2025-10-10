加薩停火生效 以色列：已在每個交戰處擊敗哈瑪斯
加薩停火於格林威治標準時間10日9時（台灣時間10日下午5時）生效後，以色列軍方表示，如今哈瑪斯已非2年前的哈瑪斯，並表示以軍在每個交戰處擊敗這個武裝組織。
路透社報導，以色列軍方發言人德弗林（EffieDefrin）在新聞簡報中呼籲，加薩走廊（Gaza Strip）居民避免進入以色列國防軍（IDF）掌控的區域。
德弗林說道：「我在此呼籲加薩居民，切勿進入以色列國防軍控制範圍。請遵守協議以確保自身安全。」
美國居中斡旋的加薩停火協議生效後，數以千計流離失所的巴勒斯坦民眾開始返回之前被迫棄守的家園，以色列部隊正在撤出部分加薩地區。
以色列與哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊交戰已滿2週年，流離失所的巴勒斯坦平民告訴法新社，他們期盼返回家園。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言