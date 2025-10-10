以色列軍方宣布加薩停火生效 民眾盼望返回家園
以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯接受美國總統川普提出的停火和釋放人質協議後，以國軍方宣布，加薩停火於格林威治標準時間10日9時（台灣時間10日下午5時）生效。
法新社報導，以色列軍方的聲明寫道，「以色列國防軍：停火協議於當地時間12時生效」。
聲明還提到：「從12時（格林威治標準時間9時）起，以色列國防軍的部隊開始沿著最新部署線列陣，為停火協議和人質遣返做準備。」
以色列與哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（GazaStrip）的戰爭已經滿兩週年，流離失所的巴勒斯坦平民告訴法新社，他們期盼返回家園。
法新社記者目擊到，有數以千計平民沿著加薩走廊的濱海道路行走著。
