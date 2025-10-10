日本自公聯盟26年合作落幕 首相指名選舉增不確定性

日本執政聯盟自民黨與公明黨今天召開黨魁會談協商聯合執政，公明黨代表（黨主席）齊藤鐵夫正式向自民黨總裁高市早苗傳達將退出聯合執政，持續26年的「自公」合作體制宣告終止，成為日本政治的一大轉折點。

即將召開的臨時國會中，高市早苗能否在首相指名選舉中當選，結果也變得不透明，預料朝野的政治角力將更加激烈。

兩黨黨魁今天下午2時（台北時間1時）展開會談，主要分歧在於「企業與團體政治獻金」的規範問題上。自民黨派閥爆出政治獻金醜聞，公明黨主張強化企業捐款限制，但雙方意見始終無法達成統一。

公明黨內部出現強硬聲音，「如果自民黨無法百分之百接受我方主張，我們就一定要脫離聯合政府」；另一方面，自民黨內部意見同樣強硬，認為「我們不可能完全照單全收，如果談不攏就只能分道揚鑣」。因此，兩黨聯合執政破局，被視為幾乎完全無法避免的結果。

會談結束後，齊藤在記者會上表示，「自公聯合政權回到一張白紙（歸零），為至今的關係劃下句點」。他並宣布，兩黨今後在國政選舉中的合作也將結束。

至於即將舉行的首相指名選舉，齊藤明確表示，「我們絕不可能在選票上寫下『高市早苗』的名字」，將改為支持齊藤本人出馬。不過，齊藤也強調，「我們並非要與自民黨敵對」，他表示，對於預算案和政策，「該支持的還是會支持」，將依據內容個別判斷。

高市在協商破局後表示，公明黨提出兩項要求作為繼續聯合執政的條件，包括強化企業與團體政治獻金規範，以及徹查派閥金錢醜聞的真相。她表示，這攸關法律與制度設計，不是她短時間內能決定。

會談中，自民黨提議繼續協商，但公明黨表示「無法接受」，並當場決定退出聯合執政。高市表示，「這是單方面的決定，我們原本希望能持續討論，因此感到很遺憾」。

被問到如果自民黨由別人擔任總裁，是否可能維持聯合執政。高市表示，「這與誰擔任總裁無關，公明黨多次要求就政治獻金問題提出回應，但始終無法達成一致」。

有關首相指名選舉，她表示，「我才上任6天，會談的本意就是要聽取各界聲音。至於首相指名投票，我仍會盡全力爭取支持」。

至於未來是否會尋求與公明黨協議，她表示，「今天的結果令人遺憾，我們會繼續呼籲公明黨重新考慮，也會持續與其他黨派進行必要對話」。

自公聯合政權始於1999年10月，當時還包含自由黨。即使在2009年9月自民黨短暫失去政權約3年期間，雙方仍維持合作關係。

目前眾議院較大政黨的席次，分別為自民黨196席、公明黨24席、立憲民主黨148席、日本維新會35席、國民民主黨27席，過半數為233席。在野黨如果與公明黨聯手，推舉國民民主黨代表玉木雄一郎成為「玉木首相」也並非不可能。