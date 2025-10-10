快訊

光復鄉倒楣災民…他先被誤報困7天 又遭前警察偷走13萬慰問金

中職／獅帝芬匆匆忙忙傳球失分 陳傑憲帶傷一棒追平

台64線恐怖車禍！22歲重機騎士自撞被彈飛 摔落高架橋命危

被控賄賂前第一夫人 韓國「統一教」會長韓鶴子遭起訴

中央社／ 首爾10日綜合外電報導

韓國特別檢察組今天起訴「世界和平統一家庭聯合會」（舊統一教）會長韓鶴子，指控她行賄前總統尹錫悅的妻子金建希等多項罪名。

根據路透社，檢方表示，現年82歲的韓鶴子被控違反「政治資金法」（Political Funds Act）、非法請託、教唆湮滅證據及侵占等罪。

韓鶴子先前否認所有指控，稱相關指控「與事實不符」。她目前在押，此前南韓法院於上月批准拘捕令。

檢方已依受賄等多項罪名起訴金建希。金建希被控收受價值8000萬韓元（約新台幣191萬元）的賄賂，包括兩個香奈兒（Chanel）包包和一條鑽石項鍊，作為協助「世界和平統一家庭聯合會」推動商業利益的報酬

金建希 尹錫悅 報酬

延伸閱讀

他被控詐團成員遭羈押120日 被判無罪後獲補償36萬元

克里斯普瑞特被控殺妻！接受AI法官高科技審判　僅90分鐘證明清白

林口優創補習班被控虐童 聲明不排除提告不實資訊

柯文哲被控收賄京華城土地扣不扣押？法官今開庭調查

相關新聞

朝小野大再添困境…自民黨執政聯盟拆夥 高市早苗會當不上首相嗎？

日本公明黨離開與自民黨的執政聯盟，在原本就朝小野大的情況下，日本國會將陷入極為複雜的局面。朝日新聞指出，雖然實際發生的可...

美總統近20年來再度受邀 以色列正式邀請川普赴國會演說

英國天空新聞報導，以色列國會議長歐哈納正式邀請美國總統川普赴以色列國會發表演說，以感謝他為促成釋放人質的協議所付出的努力...

日本自公聯盟26年合作落幕 首相指名選舉增不確定性

日本執政聯盟自民黨與公明黨今天召開黨魁會談協商聯合執政，公明黨代表（黨主席）齊藤鐵夫正式向自民黨總裁高市早苗傳達將退出聯...

對付無人機入侵 德執政黨內拋修憲鬆綁軍隊權力

德國憲法明文禁止軍隊在國內安全事務中扮演主要角色，然而也讓德國國防軍應對無人機入侵時受束縛。德國執政黨內有人呼籲修憲，允...

高市早苗上任出師不利 公明黨結束26年合作宣布退出執政聯盟

日本執政黨自民黨選出新任總裁高市早苗後，與執政夥伴公明黨的協商陷入僵局，導致選舉新任首相的臨時國會召集日期延後20日以後...

泰軍邊境掃雷實則驅離柬國民眾 局勢再陷緊張

泰國軍隊今天將開始在沙繳府邊境區域展開清除地雷行動，有百名柬埔寨民眾正持續往邊境鐵絲網靠近。泰軍發現柬埔寨兵力增加近一倍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。