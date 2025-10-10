被控賄賂前第一夫人 韓國「統一教」會長韓鶴子遭起訴
韓國特別檢察組今天起訴「世界和平統一家庭聯合會」（舊統一教）會長韓鶴子，指控她行賄前總統尹錫悅的妻子金建希等多項罪名。
根據路透社，檢方表示，現年82歲的韓鶴子被控違反「政治資金法」（Political Funds Act）、非法請託、教唆湮滅證據及侵占等罪。
韓鶴子先前否認所有指控，稱相關指控「與事實不符」。她目前在押，此前南韓法院於上月批准拘捕令。
檢方已依受賄等多項罪名起訴金建希。金建希被控收受價值8000萬韓元（約新台幣191萬元）的賄賂，包括兩個香奈兒（Chanel）包包和一條鑽石項鍊，作為協助「世界和平統一家庭聯合會」推動商業利益的報酬。
