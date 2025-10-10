對付無人機入侵 德執政黨內拋修憲鬆綁軍隊權力

快訊

中央社／ 柏林9日綜合外電報導
無人機示意圖。 圖／ingimage
德國憲法明文禁止軍隊在國內安全事務中扮演主要角色，然而也讓德國國防軍應對無人機入侵時受束縛。德國執政黨內有人呼籲修憲，允許軍隊在國內安全事務扮演更積極角色。

政治新聞網POLITICO報導，德國在二戰結束後制定的憲法限制聯邦國防軍（Bundeswehr）在國內安全事務的功能，主要是防重蹈納粹濫用軍事力量，打壓國內政治勢力的覆轍。但如今面對疑似俄國透過頻繁的無人機侵擾「試探歐洲」的情勢下，憲法加諸軍隊的限制恐削弱德國抵禦俄國混合戰的能力。

聯邦議院（Bundestag）國防委員會主席、總理梅爾茨所屬基民黨（CDU）國會議員呂佛坎普（ThomasRowekamp）告訴POLITICO：「我們需要修法，讓唯一有能力處理這類問題的聯邦國防軍能獲得相應的法律授權。」

法界專家們指出，理論上只有在遭遇重大入侵時，聯邦國防軍才可在國內動用武力，目前的無人機入侵事件還達不到可動用軍隊的程度；現行法律規定聯邦國防軍僅能擊落軍事基地上空的無人機。

雖然目前並無證據顯示近期進入德國空域的無人機有攜帶武器。但根據德國有關單位說法，俄方似乎正利用這些無人機從事間諜活動，去年就曾出現多起不明無人機飛越軍工製造商萊茵金屬（Rheinmetall）與化工巨頭巴斯夫（BASF）設施上空的目擊事件。

德國警方依法必要時可擊落這類入侵無人機，但缺乏相關技術與能力。呂佛坎普指出，聯邦警察部門乃至幾乎所有邦級的地方警察部門，目前都完全不具備反無人機的能力。

目前聯邦國防軍只能提供憲法所謂「行政協助」，來支援無人機防禦。舉例來說，他們可在警方要求下協助辨識無人機或傳遞情報，如同近期在慕尼黑機場發現無人機時的因應。

德國內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）計劃在聯邦警察內部成立一支反無人機部隊，並設立全國性「無人機防禦中心」，讓警方、情報單位與軍方能整合資源。多布林特還打算透過立法，讓軍方在民眾有性命之虞時，擊落在德國空域的無人機。

但德國政壇人士認為，多布林特這項希望軍方角色超越「行政協助」的作法，最後勢必得交由憲法法院裁定，因此部分人士認為，唯有修改德國憲法，允許軍方在國內事務中扮演更積極角色，才能一勞永逸。

呂佛坎普說：「世界已經改變，現今內部與外部安全之間早已無明確界線。展望未來，我們必須讓憲法條文與現實接軌。」

