美總統近20年來再度受邀 以色列正式邀請川普赴國會演說

英國天空新聞報導，以色列國會議長歐哈納正式邀請美國總統川普赴以色列國會發表演說，以感謝他為促成釋放人質的協議所付出的努力，並稱他為「和平總統」。歐哈納還表示，這將是自時任美國總統布希2008年訪以色列以來，美國總統再度受邀赴以色列國會發表演說。

歐哈納在於社群媒體X發布的邀請函中寫道：「您的領導力、勇氣、毅力和遠見不僅促成釋放所有以色列人質的協議，還達成前所未見的區域協議，而幾乎所有中東地區國家都接受了這份協議。以色列民眾視您為猶太民族現代史上最偉大的朋友和盟友。」

以色列國會官網顯示，布希、柯林頓及卡特擔任美國總統時皆曾在以色列國會發表演說。