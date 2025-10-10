快訊

薇閣中學遭傳「廁所5男2女」！校方怒告妨害名譽 警通知2網友到案

「通車囉！」災民感動放鞭炮慶祝 馬太鞍溪涵管便道開放了

郝龍斌稱被網軍攻擊「比綠營猛」 鄭麗文遭影射回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

美總統近20年來再度受邀 以色列正式邀請川普赴國會演說

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普9日在白宮橢圓辦公室和芬蘭總統史塔布會面。美聯社
美國總統川普9日在白宮橢圓辦公室和芬蘭總統史塔布會面。美聯社

英國天空新聞報導，以色列國會議長歐哈納正式邀請美國總統川普赴以色列國會發表演說，以感謝他為促成釋放人質的協議所付出的努力，並稱他為「和平總統」。歐哈納還表示，這將是自時任美國總統布希2008年訪以色列以來，美國總統再度受邀赴以色列國會發表演說。

歐哈納在於社群媒體X發布的邀請函中寫道：「您的領導力、勇氣、毅力和遠見不僅促成釋放所有以色列人質的協議，還達成前所未見的區域協議，而幾乎所有中東地區國家都接受了這份協議。以色列民眾視您為猶太民族現代史上最偉大的朋友和盟友。」

以色列國會官網顯示，布希、柯林頓及卡特擔任美國總統時皆曾在以色列國會發表演說。

以色列 美國 人質

延伸閱讀

準備赴軍事醫院例行健檢 川普稱身心狀況極佳

以哈第一階段協議簽了 川普：人質預計下周回家

川普眼中釘…繼FBI前局長柯米後 紐約州檢察長詹樂霞也遭起訴

歐洲盛讚川普促成停火 法國邀阿拉伯外長共商協助巴勒斯坦

相關新聞

高市早苗問鼎首位女首相有變數？公明黨設「具體條件」恐結束26年合作

日本政府與自民黨原訂於15日召開臨時國會，選出自民黨新任總裁高市早苗接替現任首相石破茂，但自民黨與執政夥伴公明黨的協商陷...

風暴中嘗試降落近2小時皆失敗 英客機「剩6分鐘燃油耗盡」險況曝

英國3日遭風暴「艾米」（Storm Amy）襲擊，全境交通大亂。瑞安航空（Ryanair ）當天一架班機更只差6分鐘就可...

支持度只有2%！秘魯女總統博魯阿爾特遭國會一致罷免

南美國家秘魯正陷入嚴重犯罪浪潮之際，國會於當地時間10日午夜過後一致投票通過，罷免民望低落的總統博魯阿爾特（Dina B...

影／菲律賓規模7以上強震畫面曝光！恐出現「破壞性」海嘯

菲律賓民答那峨島東達沃省（Davao Oriental）近海當地時間10日上午9時43分發生規模7以上地震，菲律賓火山暨...

菲律賓民答那峨島外海7.4強震 美國海嘯系統發警告

菲律賓民答那峨島外海於台灣時間10日上午9時43分發生芮氏規模7.4強震。

影／難忘西班牙拒增軍費 川普：也許該把他們踢出北約

美國總統川普9日在白宮橢圓辦公室會見芬蘭總統史塔布，雙方就芬蘭破冰船採購案達成協議，川普隨即脫稿演出，轉而討論起北約，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。