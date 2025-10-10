快訊

朝小野大再添困境…自民黨執政聯盟拆夥 高市早苗會當不上首相嗎？

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
若日本在野黨無法整合，自民黨總裁高市早苗（中）在首相指名選舉仍有優勢。法新社
日本公明黨離開與自民黨的執政聯盟，在原本就朝小野大的情況下，日本國會將陷入極為複雜的局面。朝日新聞指出，雖然實際發生的可能性很低，從席次數量來看，自民黨總裁（黨魁）高市早苗甚至可能無法成為新任日首。不過若在野黨無法整合，自民黨仍有優勢。

首相指名選舉」會在眾參兩院的大會舉行，得票過半的議員將被選為首相。若首輪投票無人過半，則由第一名與第二名進行決選投票，票數較多的議員成為首相。

如果在決選中，寫下沒有進入決選的議員姓名，該票為無效票。也就是說，假設決選由高市對決最大在野黨立憲民主黨（立民黨）的野田佳彥，公明黨議員仍寫黨主席「齊藤鐵夫」的名字，會被計為無效票。若眾、參兩院的指名結果不同，會以眾議院的決定為優先。

關鍵的眾議院各黨派席次如下：自民黨196席，即使有公明黨的24席協力，離過半數的233席仍差13席；若與公明黨決裂，則會差37席。

相對的，立民黨有148席，為在野第一大黨，但比自民黨少48席。若立憲民主黨能與日本維新會（35席）與國民民主黨（27席）等主要在野勢力合作，可達210席，足以超越自民黨。再加上公明黨的話，總席次將達234席，勉強超過半數。

在執政及在野都無法確保「數的優勢」的複雜情勢下，立民黨幹事長安住淳向國民民主黨喊話，若能集中投票給玉木雄一郎（國民民主黨主席），他們也認為玉木是有力的候選人。朝日報導，然而國民民主黨認為這是「曲球」，話中有話，在野陣營的整合未現曙光。

玉木說，首相指名是非常重大的事，不能單純加法算計。他表示，兩黨要合作必須基本政策一致，國民民主黨與立民的鴻溝很大，這個想法不切實際。

若在決選投票中，各政黨各自投給自家黨魁，則擁有196席的自民黨高市早苗，仍將當選首相。

高市早苗 日本 首相 自民黨

日圓探153關口、兌新台幣貶至0.2033多吃四碗拉麵 銀行這樣看未來走勢

