聽新聞
0:00 / 0:00
高市早苗上任出師不利 公明黨結束26年合作宣布退出執政聯盟
日本執政黨自民黨選出新任總裁高市早苗後，與執政夥伴公明黨的協商陷入僵局，導致選舉新任首相的臨時國會召集日期延後20日以後。共同社報導，高市早苗和公明黨代表齊藤鐵夫10日下午會面結束後，公明黨幹部明確表示，將脫離執政聯盟。
根據NHK報導，齊藤與高市會談後表示，因為「政治與金錢」（政治とカネ）問題沒有得到充分的回答，決定傳達脫離聯合執政的方針。
每日新聞指出，齊藤曾以維持聯合政權為前提，要求自民黨「完全接受」將企業與團體捐款的受領對象限制於黨本部及都道府縣組織的方案，但自民黨方面似乎未給出預期的回應。
齊藤曾經表示，若雙方無法達成共識，公明黨將不會在首相指名選舉中投票支持高市。公明黨中央幹事會會長赤羽一嘉則表示，屆時將把票投給齊藤鐵夫。
公明黨於26年前的1999年加入自民黨與當時自由黨的聯合政權，即便自由黨脫離聯合後，兩黨聯合執政仍持續。雖然於2009年因民主黨鳩山由紀夫內閣成立時一同成為在野黨，但於2012年重新奪回政權，並在超過20年的長期期間內持續執政。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言