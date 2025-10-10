快訊

高市早苗上任出師不利 公明黨結束26年合作宣布退出執政聯盟

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本自民黨總裁高市早苗7日在東京自民黨總部會見公明黨代表齊藤鐵夫。路透/讀賣新聞
日本自民黨總裁高市早苗7日在東京自民黨總部會見公明黨代表齊藤鐵夫。路透/讀賣新聞

日本執政黨自民黨選出新任總裁高市早苗後，與執政夥伴公明黨的協商陷入僵局，導致選舉新任首相的臨時國會召集日期延後20日以後。共同社報導，高市早苗和公明黨代表齊藤鐵夫10日下午會面結束後，公明黨幹部明確表示，將脫離執政聯盟。

根據NHK報導，齊藤與高市會談後表示，因為「政治與金錢」（政治とカネ）問題沒有得到充分的回答，決定傳達脫離聯合執政的方針。

每日新聞指出，齊藤曾以維持聯合政權為前提，要求自民黨「完全接受」將企業與團體捐款的受領對象限制於黨本部及都道府縣組織的方案，但自民黨方面似乎未給出預期的回應。

齊藤曾經表示，若雙方無法達成共識，公明黨將不會在首相指名選舉中投票支持高市。公明黨中央幹事會會長赤羽一嘉則表示，屆時將把票投給齊藤鐵夫。

公明黨於26年前的1999年加入自民黨與當時自由黨的聯合政權，即便自由黨脫離聯合後，兩黨聯合執政仍持續。雖然於2009年因民主黨鳩山由紀夫內閣成立時一同成為在野黨，但於2012年重新奪回政權，並在超過20年的長期期間內持續執政。

自民黨 首相

